Збірна України з футболу / © УАФ

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Міжнародна федерація футболу (ФІФА) опублікувала оновлений рейтинг чоловічих національних команд після листопадових матчів Ліги націй. Збірна України залишилася в ньому на 36-му місці.

Відповідний рейтинг можна побачити на офіійному сайті ФІФА.

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Команда Андреа Мальдери після поразки від Північної Ірландії (0:1) та перемоги над Грузією (1:0) додала до активу 4,94 залікові очки, однак її позиція у світовому рейтингу не змінилася.

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Лідером рейтингу ФІФА залишилася Іспанія. Друге місце зберегла Аргентина, третьою продовжує йти Франція.

У топ-10 відбулося одразу кілька змін: збірна Марокко піднялася на п'яте місце, випередивши Португалію та Бразилію. А Колумбія вийшла на десяту сходинку, тоді як Мексика опустилася з 10-ї на 13-ту позицію.

Рейтинг збірних ФІФА на 18 листопада 2026 року

1. Іспанія — 2004.48 очки

2. Аргентина — 1966.13

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3. Франція — 1950.82

4. Англія — 1938.90

5. Марокко — 1809.37 (+2 позиції)

6. Португалія — 1801.28 (-1)

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7. Бразилія — 1800.91 (-1)

8. Бельгія — 1790.37

9. Нідерланди — 1774.06

10. Колумбія — 1735.90 (+1)

...

35. Росія — 1545.59

36. Україна — 1530.59

37. Угорщина — 1514.70 (+1)

Зазначимо, що збірна України посіла третє місце у групі та зберегла прописку в дивізіоні B Ліги націй на наступний сезон.

Турнірна таблиця групи України в Лізі націй-2026/27

1. Північна Ірландія — 12 очок (6 матчів), 6:1 (різниця голів)

2. Угорщина — 11 очок (6), 6:3

3. Україна — 7 очок (6), 3:6

4. Грузія — 2 очки (6), 0:5

Для збірної України наступним етапом стане кваліфікація на чемпіонат Європи-2028. Жеребкування групового етапу відбору відбудеться 6 грудня, а матчі триватимуть від березня до листопада 2027 року.

Раніше повідомлялося, що збірна України дізналася всіх можливих суперників у відборі Євро-2028.

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