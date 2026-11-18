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Збірна України дізналася своє місце в оновленому рейтингу ФІФА після матчів Ліги націй
Команда Андреа Мальдери зберегла 36-ту позиію в світовому рейтингу.
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) опублікувала оновлений рейтинг чоловічих національних команд після листопадових матчів Ліги націй. Збірна України залишилася в ньому на 36-му місці.
Відповідний рейтинг можна побачити на офіійному сайті ФІФА.
Команда Андреа Мальдери після поразки від Північної Ірландії (0:1) та перемоги над Грузією (1:0) додала до активу 4,94 залікові очки, однак її позиція у світовому рейтингу не змінилася.
Лідером рейтингу ФІФА залишилася Іспанія. Друге місце зберегла Аргентина, третьою продовжує йти Франція.
У топ-10 відбулося одразу кілька змін: збірна Марокко піднялася на п'яте місце, випередивши Португалію та Бразилію. А Колумбія вийшла на десяту сходинку, тоді як Мексика опустилася з 10-ї на 13-ту позицію.
Рейтинг збірних ФІФА на 18 листопада 2026 року
1. Іспанія — 2004.48 очки
2. Аргентина — 1966.13
3. Франція — 1950.82
4. Англія — 1938.90
5. Марокко — 1809.37 (+2 позиції)
6. Португалія — 1801.28 (-1)
7. Бразилія — 1800.91 (-1)
8. Бельгія — 1790.37
9. Нідерланди — 1774.06
10. Колумбія — 1735.90 (+1)
...
35. Росія — 1545.59
36. Україна — 1530.59
37. Угорщина — 1514.70 (+1)
Зазначимо, що збірна України посіла третє місце у групі та зберегла прописку в дивізіоні B Ліги націй на наступний сезон.
Турнірна таблиця групи України в Лізі націй-2026/27
1. Північна Ірландія — 12 очок (6 матчів), 6:1 (різниця голів)
2. Угорщина — 11 очок (6), 6:3
3. Україна — 7 очок (6), 3:6
4. Грузія — 2 очки (6), 0:5
Для збірної України наступним етапом стане кваліфікація на чемпіонат Європи-2028. Жеребкування групового етапу відбору відбудеться 6 грудня, а матчі триватимуть від березня до листопада 2027 року.
Раніше повідомлялося, що збірна України дізналася всіх можливих суперників у відборі Євро-2028.