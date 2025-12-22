Збірна України дізналася своє місце в рейтингу ФІФА на кінець 2025 року

Збірна України з футболу / © УАФ

Реклама

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) опублікувала оновлений рейтинг чоловічих національних збірних. У ньому команда України зберегла 28-му сходинку.

Відповідний рейтинг було опубліковано на офіційному сайті ФІФА.

"Синьо-жовті" мають 1557,47 бала. Серед представників УЄФА українська команда перебуває на 14-й позиції.

Реклама

Після публікації попереднього рейтингу команда Сергія Реброва не проводила офіційних матчів.

Лідером рейтингу ФІФА залишається Іспанія. Аргентина продовжує посідати друге місце, Франція зберегла третю сходинку.

Рейтинг збірних ФІФА на 22 грудня 2025 року

1. Іспанія – 1877.18 балів

2. Аргентина – 1873.33

Реклама

3. Франція – 1870

4. Англія – 1834.12

5. Бразилія – 1760.46

6. Португалія – 1760.38

Реклама

7. Нідерланди – 1756.27

8. Бельгія – 1730.71

9. Німеччина – 1724.15

10. Хорватія – 1716.88

Реклама

…

27. Канада – 1559.15

28. Україна – 1557.47

29. Норвегія – 1553.14

Реклама

Зазначимо, що збірна України вийшла до плейоф кваліфікації чемпіонату світу-2026, де в півфіналі 26 березня 2026 року зіграє проти Швеції.

Матч Україна – Швеція буде номінально домашнім для нашої збірної й відбудеться на "Естадіо Сьютат де Валенсія" в іспанському місті Валенсія.

У разі перемоги над шведами збірна України на цій же арені в фіналі плейоф 31 березня 2026 року побореться за путівку на Мундіаль з тріумфатором пари Польща – Албанія.

Нагадаємо, збірна України вже дізналася потенційних суперників у фінальному турнірі ЧС-2026. Якшо "синьо-жовті" зможуть пробитися на Мундіаль, то позмагаються у групі F з Нідерландами, Японією та Тунісом.