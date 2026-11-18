Збірна України з футболу / © УАФ

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Після завершення групового етапу Ліги націй-2026/27 остаточно визначився розподіл збірних за кошиками перед жеребкуванням відбору на чемпіонат Європи-2028.

Збірна України опинилася в третьому кошику та отримає по одному супернику з першого, другого, четвертого і, можливо, п'ятого кошиків — залежно від розміру відбіркової групи.

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Українці гарантовано не зіграють з іншими командами третього кошика. До нього також потрапили Польща, Ізраїль, Румунія, Грузія, Північна Македонія, Чорногорія, Словаччина, Албанія, Ісландія, Шотландія та Косово.

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Крім того, УЄФА зберігає заборону на проведення матчів між українськими та білоруськими командами. Тому Білорусь, попри перебування в четвертому кошику, не може стати суперником "синьо-жовтих".

Кошики для жеребкування відбору Євро-2028

Кошик 1: Іспанія, Португалія, Нідерланди, Англія, Франція, Італія, Данія, Бельгія, Німеччина, Греція, Норвегія, Хорватія.

Кошик 2: Уельс, Сербія, Туреччина, Швейцарія, Швеція, Австрія, Північна Ірландія, Угорщина, Боснія і Герцеговина, Чехія, Словенія, Ірландія.

Кошик 3: Україна, Польща, Ізраїль, Румунія, Грузія, Північна Македонія, Чорногорія, Словаччина, Албанія, Ісландія, Шотландія, Косово.

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Кошик 4: Кіпр, Фінляндія, Молдова, Фарерські острови, Вірменія, Болгарія, Люксембург, Казахстан, Латвія, Сан-Марино, Естонія, Білорусь.

Кошик 5: Мальта, Азербайджан, Литва, Андорра, Гібралтар, Ліхтенштейн.

Жеребкування кваліфікації Євро-2028 відбудеться 6 грудня у Белфасті (Північна Ірландія). Початок — о 18:00 за київським часом.

За результатами жеребкування буде сформовано 12 груп із чотирьох або п'яти команд. Господарі турніру (Англія, Ірландія, Шотландія та Уельс) також візьмуть участь у кваліфікації.

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Переможці всіх груп та вісім найкращих збірних, які посядуть другі місця, напряму вийдуть на Євро-2028. Решта путівок розігруватиметься у плейоф з урахуванням результатів Ліги націй та спеціальних умов для господарів турніру.

Груповий раунд відбору Євро-2028 триватиме від березня до листопада 2027 року. Стикові матчі відбудуться в березні 2028 року.

Фінальний турнір Євро-2028 відбудеться від 9 червня до 9 липня 2028 року на дев'яти стадіонах Великої Британії та Ірландії. Участь у ньому візьмуть 24 національні збірні.

Нагадаємо, чинним чемпіоном Європи є збірна Іспанії, яка у фіналі Євро-2024 здолала Англію з рахунком 2:1.

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