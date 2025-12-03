ТСН у соціальних мережах

Збірна України дізнається можливих суперників: де і коли дивитися жеребкування ЧС-2026 з футболу

Команда Сергія Реброва отримає своїх потенційних суперників у групі Мундіалю, на який їй ще потрібно пробитися.

Трофей чемпіонату світу з футболу

Трофей чемпіонату світу з футболу / © Associated Press

У п'ятницю, 5 грудня, в Центрі мистецтв імені Джона Кеннеді у Вашингтоні відбудеться церемонія жеребкування фінального турніру чемпіонату світу-2026 з футболу.

Своїх суперників на груповому етапі прийдешнього Мундіалю дізнаються 42 збірні, які вже забронювали собі участь у турнірі, а також учасники європейського та міжконтинентального плейоф, де визначаться володарі ще 6 путівок на світову першість.

Збірна України як учасник європейського плейоф відбору на ЧС-2026 опинилася в останньому, четвертому кошику під час жеребкування. Також сюди потрапили учасники міжконтинентального плейоф і команди з найнижчим рейтингом ФІФА.

Під час жеребкування "синьо-жовті" отримають по одному супернику з першого, другого та третього кошиків.

Склад кошиків для жеребкування групового етапу ЧС-2026

  • Кошик 1: Канада, Мексика, США, Іспанія, Аргентина, Франція, Англія, Бразилія, Португалія, Нідерланди, Бельгія, Німеччина

  • Кошик 2: Хорватія, Марокко, Колумбія, Уругвай, Швейцарія, Японія, Сенеґал, Іран, Республіка Корея, Еквадор, Австрія, Австралія

  • Кошик 3: Норвегія, Панама, Єгипет, Алжир, Шотландія, Парагвай, Туніс, Кот-д'Івуар, Узбекистан, Катар, Саудівська Аравія, ПАР

  • Кошик 4: Йорданія, Кабо-Верде, Гана, Кюрасао, Гаїті, Нова Зеландія, чотири переможці європейського плейоф та два переможці міжконтинентального плейоф

Де дивитися жеребкування групового етапу ЧС-2026

В Україні жеребкування фінального турніру ЧС-2026 у прямому ефірі можна подивитися на каналі Супільне Спорт, медіасервісі MEGOGO та офіційному сайті ФІФА.

Початок церемонії жеребкування – о 19:00 за київським часом.

Збірна України в плейоф відбору на ЧС-2026

Для того, щоб взяти участь у фінальному турнірі ЧС-2026, збірній України потрібно виграти ще два матчі. У півфіналі плейоф європейського відбору команда Сергія Реброва 26 березня 2026 року зіграє проти Швеції.

Переможець цього матчу в фіналі плейоф 31 березня 2026 року розіграє путівку на Мундіаль з тріумфатором пари Польща – Албанія.

Збірна України буде номінальним господарем півфіналу плейоф зі Швецією, а в разі успіху і фіналу проти переможця пари Польща – Албанія.

Коли та де відбудеться фінальний турнір ЧС-2026

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Поєдинки 23-го в історії чемпіонату світу будуть зіграні у 16 містах. Матч-відкриття турніру заплановано 11 червня 2026 року в Мехіко, а фінальний поєдинок 19 липня прийме Нью-Йорк.

Раніше ми розповідали, що аналітики оцінили шанси збірної України на вихід до фінального турніру ЧС-2026.

