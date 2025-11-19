ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Збірна України дізнається суперників у плейоф відбору ЧС-2026: коли жеребкування

Команді Сергія Реброва потрібно виграти ще два матчі, щоб пробитися на Мундіаль.

Збірна України з футболу

Збірна України з футболу / © УАФ

У четвер, 20 листопада, о 14:00 за київським часом відбудеться жеребкування плейоф відбору на чемпіонату світу-2026 з футболу.

Зокрема своїх суперників у боротьбі за вихід на світову першість дізнається збірна України, яка посіла друге місце у відбірковій групі. "Синьо-жовті" пропустили вперед Францію, але обійшли Ісландію та Азербайджан.

Завдяки високому рейтингу ФІФА команда Сергія Реброва під час жеребкування буде в першому кошику разом з Італією, Данією та Туреччиною. З цими збірними Україна точно не зіграє ні в півфіналі, ні в фіналі плейоф кваліфікації.

У півфіналі плейоф збірна України зіграє проти команди з четвертого кошика: Швеції, Румунії, Північної Ірландії або Північної Македонії. Матч відбудеться 26 березня 2026 року.

Якщо збірна України вийде до фіналу плейоф, то там позмагається за путівку на Мундіаль проти одного з переможців півфіналів між командами з другого та третього кошика. Поєдинок відбудеться 31 березня 2026 року.

Склад учасників плейоф відбору до ЧС-2026

Кошик 1: Україна, Італія, Туреччина, Данія

Кошик 2: Польща, Уельс, Чехія, Словаччина

Кошик 3: Ірландія, Албанія, Боснія та Герцеговина, Косово

Кошик 4: Румунія, Швеція, Північна Македонія, Північна Ірландія

Зазначимо, що збірна України лише одного разу грала у фінальній частині чемпіонату світу. 2006 року "синьо-жовті" під керівництвом Олега Блохіна дійшли до чвертьфіналу Мундіалю в Німеччині.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Нагадаємо, два основні футболісти збірної України пропустять півфінал плейоф відбору ЧС-2026.

