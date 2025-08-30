ТСН у соціальних мережах

Збірна України довикликала ще одного футболіста на стартові матчі відбору ЧС-2026

Богдан Михайличенко поїде до національної команди замість травмованого Олександра Тимчика.

Богдан Михайличенко

Богдан Михайличенко / © УАФ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров довикликав захисника житомирського "Полісся" Богдана Михайличенка на стартові матчі кваліфікації чемпіонату світу-2026 проти Франції та Азербайджану.

Про це повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ).

Михайличенка було переведено з резервного списку до основного. Він замінить у складі збірної України травмованого захисника київського "Динамо" Олександра Тимчика.

Раніше повідомлялося, що до табору "синьо-жовтих" довикликали півзахисника київського "Динамо" Назара Волошина.

Збір національної команди розпочнеться 1 вересня неподалік від польського міста Познань. 4 вересня "синьо-жовті" переберуться до Вроцлава, де 5 вересня на "Тарчинський Арена Вроцлав" прийматимуть Францію. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Виїзний матч з Азербайджаном підопічні Реброва проведуть 9 вересня, у Баку. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Крім Франції та Азербайджану, суперником збірної України у відбірковій групі ЧС-2026 також буде Ісландія.

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

