Збірна України назвала склад на чемпіонат Європи з біатлону-2026

Анастасія Меркушина / © biathlon.com.ua

Збірна України визначилася зі складом команди на чемпіонат Європи з біатлону-2026, який відбудеться від 28 січня до 1 лютого в норвезькому Шушені.

За інформацією Biathlonnews, до заявки чоловічої команди потрапили сім біатлоністів: Артем Тищенко, Денис Насико, Богдан Цимбал, Сергій Супрун, Михайло Хміль, Олександр Пономаренко та Роман Боровик.

Також Biathlonnews повідомляє, що до складу жіночої команди на континентальну першість увійшли шість біатлоністок: Анастасія Меркушина, Валерія Дмитренко, Тетяна Тарасюк, Лілія Стеблина, Ксенія Приходько та Вікторія Хвостенко.

Чемпіонат Європи з біатлону-2026 відкриється у середу, 28 січня, чоловічою та жіночою індивідуальними гонками.

До змагальної програми континентальної першості увійшли індивідуальні гонки, спринти, персьюти та класичні естафети.

Турнір передуватиме головному старту чотириріччя – зимовим Олімпійських іграм-2026, які відбудуться від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо. Біатлонні змагання на Олімпіаді-2026 стартують 8 лютого змішаною естафетою.

Раніше повідомлялося, що збірна України оголосила склад на зимову Олімпіаду-2026. До заявки "синьо-жовтих" увійшли 46 атлетів у 11 видах спорту.