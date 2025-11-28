- Дата публікації
Збірна України назвала склад на першу гонку сезону Кубка світу з біатлону
29 листопада новий сезон Кубка світу з біатлону розпочнеться жіночою естафетою.
Збірна України визначилася зі складом на гонку-відкриття сезону Кубка світу з біатлону-2025/26 – жіночу естафету, якою розпочнеться перший етап у шведському Естерсунді.
Заявку на гонку повідомив тренерський штаб жіночої збірної України ексклюзивно для Суспільне Спорт.
Українську збірну в жіночій естафеті представлять: Валерія Дмитренко, Христина Дмитренко, Олена Городна та Олександра Меркушина.
Для Валерії Дмитренко це буде дебютна гонка на Кубку світу.
Жіноча естафета в Естерсунді відбудеться у суботу, 29 листопада, початок – о 14:15 за київським часом.
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.