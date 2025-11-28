ТСН у соціальних мережах

Проспорт
23
1 хв

Збірна України назвала склад на першу гонку сезону Кубка світу з біатлону

29 листопада новий сезон Кубка світу з біатлону розпочнеться жіночою естафетою.

Максим Приходько
Олена Городна

Олена Городна / © biathlon.com.ua

Збірна України визначилася зі складом на гонку-відкриття сезону Кубка світу з біатлону-2025/26 – жіночу естафету, якою розпочнеться перший етап у шведському Естерсунді.

Заявку на гонку повідомив тренерський штаб жіночої збірної України ексклюзивно для Суспільне Спорт.

Українську збірну в жіночій естафеті представлять: Валерія Дмитренко, Христина Дмитренко, Олена Городна та Олександра Меркушина.

Для Валерії Дмитренко це буде дебютна гонка на Кубку світу.

Жіноча естафета в Естерсунді відбудеться у суботу, 29 листопада, початок – о 14:15 за київським часом.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

23
