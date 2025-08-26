ТСН у соціальних мережах

Збірна України назвала склад на стартові матчі відбору ЧС-2026 проти Франції та Азербайджану

Виклик до національної команди отримали 25 футболістів.

Збірна України з футболу

Збірна України з футболу / © УАФ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив список гравців, викликаних на стартові матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Франції та Азербайджану.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, до основного списку увійшли 25 футболістів. Ще шестеро – до резервного.

Дебютні виклики до національної команди отримали захисник київського "Динамо" Тараса Михавко та півзахисник донецького "Шахтаря" Олег Очеретько.

Склад збірної України на стартові матчі відбору ЧС-2026

Воротарі: Андрій Лунін ("Реал", Іспанія), Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар").

Захисники: Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі – "Шахтар"), Тарас Михавко, Олександр Тимчик (обидва – "Динамо"), Ілля Забарний (ПСЖ, Франція), Олександр Сваток ("Остін", США), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія).

Півзахисники: Олег Очеретько, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (усі – "Шахтар"), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – "Полісся"), Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія), Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія), Іван Калюжний ("Металіст 1925"), Микола Шапаренко ("Динамо"), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Олександр Зубков ("Трабзонспор", Туреччина).

Нападники: Роман Яремчук ("Олімпіакос", Греція), Артем Довбик ("Рома", Італія), Владислав Ванат ("Динамо").

Резервний список

Георгій Бущан ("Аль-Шабаб", Саудівська Аравія), Богдан Михайличенко ("Полісся"), Євген Чеберко ("Коламбус Крю", США), Олександр Піхальонок, Володимир Бражко, Назар Волошин (усі – "Динамо").

Збір національної команди розпочнеться 1 вересня неподалік від польського міста Познань. 4 вересня "синьо-жовті" переберуться до Вроцлава, де 5 вересня на "Тарчинський Арена Вроцлав" прийматимуть Францію.

Виїзний матч з Азербайджаном підопічні Реброва зіграють 9 вересня.

Крім Франції та Азербайджану, суперником збірної України у відбірковій групі ЧС-2026 також буде Ісландія.

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

