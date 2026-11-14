Збірна України назвала стартовий склад на матч Ліги націй з Північною Ірландією

Роман Яремчук / © Associated Press

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Збірна України з футболу назвала стартовий склад на матч п'ятого туру групового етапу Ліги націй-2026/27 проти Північної Ірландії.

Україна: Трубін, Забарний, Сарапій, Матвієнко, Миколенко, Очеретько, Ярмолюк, Кащук, Судаков, Сікан, Яремчук

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Запасні: Єрмаков, Різник, Крушинський, Михавко, Крупський, Варфоломєєв, Назарина, Андрієвський, Довбик, Ванат, Сінчук, Краснопір

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Матч Північна Ірландія — Україна відбудеться у суботу, 14 листопада, на стадіоні "Віндзор Парк" у Белфасті. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Північна Ірландія — Україна.

Команди вже зустрічалися в третьому турі 2 жовтня, коли українці в номінально домашньому поєдинку в словацькій Трнаві розгромно програли з рахунком 0:3.

Після чотирьох турів збірна України (4 очки) посідає третє місце у групі 2 дивізіону B Ліги націй. Лідером квартету є Північна Ірландія (8 пунктів). Угорщина (7 балів) йде другою. Грузія (2 бали) перебуває на останній сходинці.

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Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:

перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);

друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;

третє місце — збереже прописку в Лізі В;

четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.

Раніше повідомлялося, що два футболісти не допоможуть збірній України в матчі Ліги націй проти Північної Ірландії.

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