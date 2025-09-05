ТСН у соціальних мережах

Збірна України назвала стартовий склад на матч відбору ЧС-2026 проти Франції

Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Артем Довбик

Артем Довбик / © Associated Press

Збірна України з футболу оголосила стартовий склад на перший матч у межах кваліфікації чемпіонату світу-2026 проти команди Франції.

Україна: Трубін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Зінченко – Ярмолюк, Калюжний, Судаков – Зубков, Гуцуляк, Довбик

Запасні: Бущан, Різник, Михавко, Сваток, Бондар, Ванат, Шапаренко, Очеретько, Михайліченко, Волошин, Бондаренко, Назаренко

Також став відомий стартовий склад збірної Франції на матч проти України.

Франція: Меньян – Кунде, Конате, Упамекано, Дінь – Коне, Чуамені – Барколя, Олісе, Дуе – Мбаппе

Запасні: Самба, Шевальє, Павар, Тюрам, Дембеле, Тюрам, Рабьо, Гюсто, Акліуш, Екітіке, Л. Ернандес, Т. Ернандес

Матч Україна – Франція відбудеться у п'ятницю, 5 вересня, у польському Вроцлаві на стадіоні "Тарчинський Арена Вроцлав". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Франція.

В іншому матчі стартового туру групи D зустрінуться команди Ісландії та Азербайджану.

Після гри з французами команда Сергія Реброва у вівторок, 9 вересня, проведе виїзний поєдинок з Азербайджаном у Баку. Початок – о 19:00 за київським часом.

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

