Проспорт
418
1 хв

Збірна України назвала стартовий склад на матч з Азербайджаном у відборі до ЧС-2026

Поєдинок у Баку розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Олександр Зінченко

Олександр Зінченко / © УАФ

Збірна України назвала стартовий склад на другий матч групового етапу відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу проти команди Азербайджану, який відбудеться сьогодні, 9 вересня, на Республіканському стадіоні імені Тофіка Бахрамова в Баку.

Україна: Трубін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Зінченко – Калюжний, Очеретько, Бондаренко, Судаков, Зубков – Ванат

Запасні: Бущан, Різник, Михавко, Сваток, Бондар, Шапаренко, Довбик, Михайличенко, Волошин, Ярмолюк, Назаренко

Матч Азербайджан – Україна розпочнеться о 19:00 за київським часом.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Азербайджан – Україна.

Крім українців та азербайджанців, в групі D також виступають збірні Франції та Ісландії. У першому турі команда Сергія Реброва програла французам (0:2), а ісландці розгромили Азербайджан (5:0).

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

