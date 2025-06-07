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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Збірна України назвала стартовий склад на товариський матч з Канадою

Поєдинок розпочнеться о 22:30 за київським часом.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Збірна України з футболу

Збірна України з футболу / © УАФ

Збірна України з футболу оголосила стартовий склад на матч проти команди Канади на товариському турнірі Canadian Shield-2025.

Україна: Трубін – Тимчик, Бондар, Забарний, Матвієнко – Зінченко, Калюжний, Шапаренко – Циганков, Яремчук, Судаков

Поєдинок Канада – Україна відбудеться у суботу, 7 червня, на стадіоні BMO Field у Торонто, який 2026 року прийматиме зустрічі фінальної частини чемпіонату світу. Стартовий свисток пролунає о 22:30 за київським часом.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Канада – Україна.

Після гри з Канадою команда Сергія Реброва проведе ще один матч у межах Canadian Shield-2025. У вівторок, 10 червня, "синьо-жовті" позмагаються з Новою Зеландією. Початок зустрічі – о 23:50 за київським часом.

Нагадаємо, у вересні цього року збірна України стартуватиме у відборі на чемпіонат світу-2026. На груповому етапі кваліфікації на Мундіаль "синьо-жовті" зіграють проти Франції, Азербайджану та Ісландії.

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