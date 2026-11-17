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Збірна України назвала стартовий склад на вирішальний матч Ліги націй проти Грузії
Поєдинок у словацькому місті Кошице розпочнеться о 21:45 за київським часом.
Збірна України з футболу оголосила стартовий склад на матч заключного, шостого туру групового етапу Ліги націй-2026/27 проти Грузії.
Україна: Різник, Забарний, Сарапій, Матвієнко, Миколенко, Назарина, Ярмолюк, Синчук, Судаков, Краснопір, Сікан.
Матч Україна — Грузія відбудеться у вівторок, 17 листопада, на стадіоні "Кошицька футбольна арена" у словацькому місті Кошице. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.
На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Україна — Грузія.
Перед останнім туром збірна України (4 очки) посідає третє місце у групі 2 дивізіону B Ліги націй і, як і Грузія (2 бали), достроково втратила шанси підвищитися до елітного дивізіону, на що претендують Північна Ірландія (11 пунктів) та Угорщина (10 очок).
В очному поєдинку заключного туру між українцями та грузинами на кону стоятиме збереження прописки у дивізіоні B. Щоб фінішувати на третьому місці та виконати це завдання, підопічним Андреа Мальдери необхідно не програти Грузії.
Водночас, навіть у разі поразки та останньої сходинки у групі "синьо-жовті" не понизяться одразу в класі, а гратимуть стикові матчі за право залишитися у дивізіоні В проти команди дивізіону С.
Раніше повідомлялося, що збірна України дізналася, у якому буде кошику під час жеребкування відбору Євро-2028.