Збірна України з футболу / © Associated Press

Реклама

Збірна України з футболу оголосила стартовий склад на матч заключного, шостого туру групового етапу Ліги націй-2026/27 проти Грузії.

Україна: Різник, Забарний, Сарапій, Матвієнко, Миколенко, Назарина, Ярмолюк, Синчук, Судаков, Краснопір, Сікан.

Реклама

Матч Україна — Грузія відбудеться у вівторок, 17 листопада, на стадіоні "Кошицька футбольна арена" у словацькому місті Кошице. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Реклама

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Україна — Грузія.

Перед останнім туром збірна України (4 очки) посідає третє місце у групі 2 дивізіону B Ліги націй і, як і Грузія (2 бали), достроково втратила шанси підвищитися до елітного дивізіону, на що претендують Північна Ірландія (11 пунктів) та Угорщина (10 очок).

Турнірна таблиця групи збірної України у Лізі націй-2026/27 / © flashscore.ua

В очному поєдинку заключного туру між українцями та грузинами на кону стоятиме збереження прописки у дивізіоні B. Щоб фінішувати на третьому місці та виконати це завдання, підопічним Андреа Мальдери необхідно не програти Грузії.

Водночас, навіть у разі поразки та останньої сходинки у групі "синьо-жовті" не понизяться одразу в класі, а гратимуть стикові матчі за право залишитися у дивізіоні В проти команди дивізіону С.

Реклама

Раніше повідомлялося, що збірна України дізналася, у якому буде кошику під час жеребкування відбору Євро-2028.

Новини партнерів