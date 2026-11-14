Збірна України назвала заявку на матч Ліги націй проти Північної Ірландії

Збірна України з футболу / © Associated Press

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Збірна України з футболу визначилася із заявкою на матч п'ятого туру групового етапу Ліги націй-2026/27 проти Північної Ірландії.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу (УАФ).

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До заявки "синьо-жовтих" на гру з північноірландцями увійшли 23 футболісти. Поза списком залишилися захисник Валерій Бондар, півзахисник Микола Шапаренко та вінгер Олександр Назаренко.

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Заявка збірної України на матч проти Північної Ірландії

Воротарі: Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар"), Георгій Єрмаков ("Харків").

Захисники: Микола Матвієнко ("Шахтар"), Едуард Сарапій, Борис Крушинський (обидва — "Полісся"), Ілля Крупський ("Харків"), Тарас Михавко ("Динамо"), Ілля Забарний (ПСЖ, Франція), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія).

Півзахисники: Олег Очеретько, Єгор Назарина (обидва — "Шахтар"), Олександр Андрієвський ("Полісся"), Іван Варфоломєєв ("Лінкольн", Англія), Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія), Георгій Судаков ("Бенфіка", Португалія), Геннадій Синчук ("Монреаль", Канада), Олексій Кащук ("Карабах", Азербайджан).

Нападники: Ігор Краснопір ("Полісся"), Данило Сікан ("Андерлехт", Бельгія), Роман Яремчук ("Олімпіакос", Греція), Владислав Ванат ("Жирона", Іспанія), Артем Довбик ("Болонья", Італія).

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Матч Північна Ірландія — Україна відбудеться у суботу, 14 листопада, на стадіоні "Віндзор Парк" у Белфасті. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Північна Ірландія — Україна.

Команди вже зустрічалися в третьому турі 2 жовтня, коли українці в номінально домашньому поєдинку в словацькій Трнаві розгромно програли з рахунком 0:3.

Після чотирьох турів збірна України (4 очки) посідає третє місце у групі 2 дивізіону B Ліги націй. Лідером квартету є Північна Ірландія (8 пунктів). Угорщина (7 балів) йде другою. Грузія (2 бали) перебуває на останній сходинці.

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Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:

перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);

друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;

третє місце — збереже прописку в Лізі В;

четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.

Раніше повідомлялося, що два футболісти не допоможуть збірній України в матчі Ліги націй проти Північної Ірландії.

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