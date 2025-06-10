Збірна України назвала заявку на товариський матч з Новою Зеландією

Збірна України з футболу / © УАФ

Реклама

Збірна України з футболу оголосила заявку на матч з командою Нової Зеландії на товариському турнірі Canadian Shield-2025.

Про це повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ).

Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров у поєдинку з новозеландцями зможе розраховувати на 24 гравців.

Реклама

Заявка збірної України на матч з Новою Зеландією

Воротарі: Андрій Лунін, Анатолій Трубін, Дмитро Різник.

Захисники: Олександр Мартинюк, Богдан Михайличенко, Максим Таловєров, Валерій Бондар, Ілля Забарний, Євген Чеберко, Олександр Зінченко, Олександр Тимчик, Микола Матвієнко.

Півзахисники: Іван Калюжний, Олексій Гуцуляк, Георгій Судаков, Микола Шапаренко, Владислав Кабаєв, Віктор Циганков, Артем Бондаренко, Олександр Піхальонок, Олександр Зубков, Микола Михайленко, Єгор Назарина.

Форвард: Роман Яремчук.

Реклама

Пооєдинок Нова Зеландія – Україна відбудеться у вівторок, 10 червня, на стадіоні BMO Field у Торонто, який 2026 року прийматиме зустрічі фінальної частини чемпіонату світу. Стартовий свисток пролунає о 23:50 за київським часом.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Нова Зеландія – Україна.

Для "синьо-жовтих" це буде останній з двох поєдинків у межах Canadian Shield-2025. У першому матчі команда Реброва 7 червня програла збірній Канади (2:4).

Нагадаємо, у вересні цього року збірна України стартуватиме у відборі на чемпіонат світу-2026. На груповому етапі кваліфікації на Мундіаль "синьо-жовті" зіграють проти Франції, Азербайджану та Ісландії.

Реклама