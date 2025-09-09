ТСН у соціальних мережах

Збірна України не зуміла обіграти Азербайджан у відборі на ЧС-2026

Команда Сергія Реброва втратила очки у протистоянні з андердогом своєї групи.

Азербайджан – Україна

Азербайджан – Україна / © Associated Press

Збірна України зіграла внічию з командою Азербайджану в другому матчі групового етапу відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу. Поєдинок на Республіканському стадіоні імені Тофіка Бахрамова в Баку завершився з рахунком 1:1.

Уже на 3-й хвилині зустрічі "синьо-жовті" претендували на пенальті. Владислав Ванат опинився на газоні в штрафному майданчику суперника і арбітр вказав на 11-метрову позначку, але потім отримав сигнал від судді VAR та, особисто переглянувши епізод на моніторі, не побачив фолу й скасував своє рішення.

У першому таймі обидві команди не створили гольових моментів та пішли на перерву за рахунку 0:0.

А вже на старті другого тайму збірна України повела в рахунку. На 51-й хвилині Георгій Судаков ударом в один дотик з меж штрафного замкнув простріл Олександра Зубкова з правого флангу.

На 72-й хвилині азербайджанці зрівняли рахунок – Емін Махмудов реалізував пенальті, який було призначено за гру рукою Олександра Зінченка у власному карному майданчику.

Наприкінці гри українці тиснули на ворота суперника і намагалися вирвати перемогу, але не змогли цього зробити.

Огляд матчу Азербайджан – Україна

Крім українців та азербайджанців, в групі D також виступають збірні Франції та Ісландії. У першому турі команда Сергія Реброва програла французам (0:2), а ісландці розгромили Азербайджан (5:0).

Поєдинок другого туру групи D між збірними Франції та Ісландії відбудеться 9 вересня в Парижі, початок – о 21:45 за київським часом.

Наступний матч у відборі на ЧС-2026 збірна України проведе 10 жовтня на виїзді проти Ісландії. Того ж дня Азербайджан у гостях позмагається з Францією.

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

