ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
78
Час на прочитання
2 хв

Збірна України оголосила склад на другий етап сезону Кубка світу з біатлону

Другий етап сезону Кубка світу-2025/26 з біатлону відбудеться 12-14 грудня в австрійському Гогфільцені.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Богдан Борковський

Богдан Борковський / © biathlon.com.ua

Став відомий склад збірної України на другий етап Кубка світу з біатлону-2025/26, який відбудеться в австрійському Гогфільцені.

Його повідомили старші тренери жіночої та чоловічої команд, Микола Зоц та Надія Білова відповідно, в ексклюзивному коментарі для Суспільне Спорт.

Склад збірної України зазнає однієї зміни порівняно з першим етапом у шведському Естерсунді. Замість Валерії Дмитренко до нього доєднається Лілія Стеблина, яка розпочала сезон на Кубку IBU в Обертілліаху.

Склад збірної України на етап Кубка світу в Гогфільцені

  • Жінки: Христина Дмитренко, Лілія Стеблина, Анастасія Меркушина, Олександра Меркушина, Олена Городна, Дарина Чалик.

  • Чоловіки: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Артем Тищенко, Антон Дудченко, Богдан Борковський, Богдан Цимбал

Склад чоловічої збірної України з біатлону може зазнати корективів. До команди перед естафетою може приєднатися також Тарас Лесюк – це залежатиме від його виступу в індивідуальній гонці на Кубку IBU в Ріднау, а також стану здоров'я решти біатлоністів основної команди.

Етап у Гогфільцені відбудеться від 12 до 14 грудня. До його програми увійдуть спринти, гонки переслідування та естафети.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що Україна виграла "золото" на першому етапі Кубка світу з лижної акробатики.

Дата публікації
Кількість переглядів
78
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie