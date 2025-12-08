Збірна України оголосила склад на другий етап сезону Кубка світу з біатлону

Богдан Борковський / © biathlon.com.ua

Реклама

Став відомий склад збірної України на другий етап Кубка світу з біатлону-2025/26, який відбудеться в австрійському Гогфільцені.

Його повідомили старші тренери жіночої та чоловічої команд, Микола Зоц та Надія Білова відповідно, в ексклюзивному коментарі для Суспільне Спорт.

Склад збірної України зазнає однієї зміни порівняно з першим етапом у шведському Естерсунді. Замість Валерії Дмитренко до нього доєднається Лілія Стеблина, яка розпочала сезон на Кубку IBU в Обертілліаху.

Реклама

Склад збірної України на етап Кубка світу в Гогфільцені

Жінки: Христина Дмитренко, Лілія Стеблина, Анастасія Меркушина, Олександра Меркушина, Олена Городна, Дарина Чалик.

Чоловіки: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Артем Тищенко, Антон Дудченко, Богдан Борковський, Богдан Цимбал

Склад чоловічої збірної України з біатлону може зазнати корективів. До команди перед естафетою може приєднатися також Тарас Лесюк – це залежатиме від його виступу в індивідуальній гонці на Кубку IBU в Ріднау, а також стану здоров'я решти біатлоністів основної команди.

Етап у Гогфільцені відбудеться від 12 до 14 грудня. До його програми увійдуть спринти, гонки переслідування та естафети.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Реклама

Раніше повідомлялося, що Україна виграла "золото" на першому етапі Кубка світу з лижної акробатики.