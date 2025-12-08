- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 78
- Час на прочитання
- 2 хв
Збірна України оголосила склад на другий етап сезону Кубка світу з біатлону
Другий етап сезону Кубка світу-2025/26 з біатлону відбудеться 12-14 грудня в австрійському Гогфільцені.
Став відомий склад збірної України на другий етап Кубка світу з біатлону-2025/26, який відбудеться в австрійському Гогфільцені.
Його повідомили старші тренери жіночої та чоловічої команд, Микола Зоц та Надія Білова відповідно, в ексклюзивному коментарі для Суспільне Спорт.
Склад збірної України зазнає однієї зміни порівняно з першим етапом у шведському Естерсунді. Замість Валерії Дмитренко до нього доєднається Лілія Стеблина, яка розпочала сезон на Кубку IBU в Обертілліаху.
Склад збірної України на етап Кубка світу в Гогфільцені
Жінки: Христина Дмитренко, Лілія Стеблина, Анастасія Меркушина, Олександра Меркушина, Олена Городна, Дарина Чалик.
Чоловіки: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Артем Тищенко, Антон Дудченко, Богдан Борковський, Богдан Цимбал
Склад чоловічої збірної України з біатлону може зазнати корективів. До команди перед естафетою може приєднатися також Тарас Лесюк – це залежатиме від його виступу в індивідуальній гонці на Кубку IBU в Ріднау, а також стану здоров'я решти біатлоністів основної команди.
Етап у Гогфільцені відбудеться від 12 до 14 грудня. До його програми увійдуть спринти, гонки переслідування та естафети.
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
Раніше повідомлялося, що Україна виграла "золото" на першому етапі Кубка світу з лижної акробатики.