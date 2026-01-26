Збірна України оголосила склад на зимову Олімпіаду-2026

Дмитро Підручний / © biathlon.com.ua

Став відомий склад збірної України на зимову Олімпіаду-2026.

Як повідомляється на сайті НОК України, до заявки української команди на прийдешні зимові Олімпійські ігри увійшли 46 атлетів у 11 видах спорту.

Найбільше представництво Україна матиме у біатлоні та санному спорті – по 10 спортсменів, ще дев'ять атлетів виступлять у фристайлі.

Склад збірної України на зимову Олімпіаду-2026

Біатлон (10): чоловіки – Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Борковський, Антон Дудченко, Тарас Лесюк; жінки – Христина Дмитренко, Олена Городна, Юлія Джима, Дарина Чалик, Олександра Меркушина

Санний спорт (10): чоловіки – Антон Дукач, Андрій Мандзій (обидва – одномісні сани), Ігор Гой та Назарій Карчмар, Даниїл Марціновський та Богдан Бабура (усі – двомісні сани); жінки – Юліанна Туницька, Олена Смага (обидві – одномісні сани), Олена Стецків та Олександра Мох (обидві – двомісні сани)

Фристайл (9): чоловіки – Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнецов; жінки – Ангеліна Брикіна, Діана Яблонська, Оксана Яцюк, Неллі Попович (усі – лижна акробатика), Катерина Коцар (бігейр та слоупстайл)

Лижні перегони (6): чоловіки – Дмитро Драгун, Олександр Лісогор; жінки – Анастасія Нікон, Софія Шкатула, Єлизавета Нопрієнко, Дарина Мігаль

Лижне двоборство (2): Дмитро Мазурчук та Олександр Шумбарець

Гірськолижний спорт (2): чоловіки – Дмитро Шеп'юк; жінки – Анастасія Шепіленко

Стрибки з трампліна (2): чоловіки – Євген Марусяк, Віталій Калініченко

Шорттрек (2): чоловіки – Олег Гандей; жінки – Єлизавета Сидьорко

Скелетон (1): чоловіки – Владислав Гераскевич

Сноубординг (1): жінки – Аннамарі Данча

Фігурне катання (1): чоловіки – Кирило Марсак

Зимова Олімпіада-2026 відбудеться від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо. Понад 3500 атлетів змагатимуться у 16 видах спорту і розіграють 116 комплектів нагород.

Нагадаємо, на попередній зимовій Олімпіаді, яка відбулася 2022 року в Пекіні, збірна України виграла одну медаль – Олександр Абраменко здобув "срібло" в особистому турнірі з лижної акробатики.