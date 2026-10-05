- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 456
- Час на прочитання
- 1 хв
Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Угорщини у Лізі націй
Поєдинок у словацькій Трнаві розпочнеться о 21:45 за київським часом.
Збірна України з футболу визначилася зі стартовим складом на матч четвертого туру групового етапу Ліги націй-2026/27 проти Угорщини.
Про це повідомляє Українська асоціація футболу (УАФ).
Україна: Трубін — Крупський, Забарний, Сарапій, Михавко — Циганков, Очеретько, Назарина, Велетень — Пономаренко, Краснопір
Запасні: Бондар, Бражко, Ванат, Варфоломєєв, Драмбаєв, Назаренко, Піхальонок, Різник, Хлань, Яремчук, Ярмоленко, Єрмаков
Матч Україна — Угорщина відбудеться у понеділок, 5 жовтня, на стадіоні імені Антона Малатинського у Трнаві (Словаччина). Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.
На нашому сайті доступна онлайн-трансляція матчу Україна — Угорщина.
Збірна України наразі посідає друге місце в групі 2 Дивізіону B, набравши 4 очки.
Команди вже зустрічалися в першому турі 25 вересня, коли українці перемогли в Будапешті з рахунком 1:0.
Після перемоги над угорцями команда Андреа Мальдери зіграла внічию з Грузією (0:0) і розгромно програла Північній Ірландії (0:3).
Угорці після поразки від України зіграли внічию з Північною Ірландією (0:0) та обіграли Грузію (1:0). Угорщина (4 бали) перебуває на третій позиції, поступаючись українцям через поразку в очній зустрічі.
Одноосібним лідером цього квартету є Північна Ірландія (7 пунктів). Грузія (1 бал) йде останньою.
Раніше повідомлялося, що збірна України зазнала серйозної втрати перед матчем з Угорщиною в Лізі націй.
Також ми розповідали, що вболівальники збірної України вивісили потужні банери на матчі Ліги націй з Північною Ірландією.