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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Угорщини у Лізі націй

Поєдинок у словацькій Трнаві розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Збірна України з футболу

Збірна України з футболу / © Associated Press

Збірна України з футболу визначилася зі стартовим складом на матч четвертого туру групового етапу Ліги націй-2026/27 проти Угорщини.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу (УАФ).

Україна: Трубін — Крупський, Забарний, Сарапій, Михавко — Циганков, Очеретько, Назарина, Велетень — Пономаренко, Краснопір

Запасні: Бондар, Бражко, Ванат, Варфоломєєв, Драмбаєв, Назаренко, Піхальонок, Різник, Хлань, Яремчук, Ярмоленко, Єрмаков

Матч Україна — Угорщина відбудеться у понеділок, 5 жовтня, на стадіоні імені Антона Малатинського у Трнаві (Словаччина). Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

На нашому сайті доступна онлайн-трансляція матчу Україна — Угорщина.

Збірна України наразі посідає друге місце в групі 2 Дивізіону B, набравши 4 очки.

Команди вже зустрічалися в першому турі 25 вересня, коли українці перемогли в Будапешті з рахунком 1:0.

Після перемоги над угорцями команда Андреа Мальдери зіграла внічию з Грузією (0:0) і розгромно програла Північній Ірландії (0:3).

Угорці після поразки від України зіграли внічию з Північною Ірландією (0:0) та обіграли Грузію (1:0). Угорщина (4 бали) перебуває на третій позиції, поступаючись українцям через поразку в очній зустрічі.

Одноосібним лідером цього квартету є Північна Ірландія (7 пунктів). Грузія (1 бал) йде останньою.

Раніше повідомлялося, що збірна України зазнала серйозної втрати перед матчем з Угорщиною в Лізі націй.

Також ми розповідали, що вболівальники збірної України вивісили потужні банери на матчі Ліги націй з Північною Ірландією.

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