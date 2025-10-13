ТСН у соціальних мережах

Збірна України оголосила стартовий склад на матч відбору ЧС-2026 проти Азербайджану

Поєдинок у Кракові розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Збірна України з футболу

Збірна України з футболу / © УАФ

Збірна України з футболу оголосила стартовий склад на матч кваліфікації до чемпіонату світу-2026 проти Азербайджану.

Україна: Трубін, Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Малиновський, Ярмолюк, Очеретько, Гуцуляк, Волошин, Довбик

Запасні: Бущан, Різник, Сваток, Бондар, Михайличенко, Бражко, Назаренко, Бондаренко, Велетень, Калюжний, Ванат, Шапаренко

Поєдинок Україна – Азербайджан відбудеться у понеділок, 13 жовтня, в польському Кракові на стадіоні "Краковія". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Азербайджан.

У попередніх матчах відбору на ЧС-2026 збірна України програла Франції (0:2), зіграла внічию з Азербайджаном (1:1) та перемогла Ісландію (5:3).

Після трьох турів турів збірна України з 4 очками посідає друге місце у своїй групі відбору на ЧС-2026. Лідирує з 9 балами Франція, на третій позиції йде Ісландія (3 пункти), замикає квартет Азербайджан (1 очко).

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Нагадаємо, переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

