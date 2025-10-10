Збірна України оголосила стартовий склад на матч відбору ЧС-2026 з Ісландією

Руслан Малиновський / © Associated Press

Збірна України оголосила стартовий склад на матч групового етапу відбору до чемпіонату світу-2026 з футболу з Ісландією.

Україна: Трубін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Калюжний, Малиновський – Гуцуляк, Шапаренко, Судаков – Ванат

Запасні: Бущан, Різник, Михайліченко, Сваток, Бондар, Бражко, Довбик, Назаренко, Очеретько, Бондаренко, Волошин, Велетень

Поєдинок Ісландія – Україна відбудеться у п'ятницю, 10 жовтня, на стадіоні "Лейгардальсведлюр" в місті Рейк'явік. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Ісландія – Україна.

У стартових матчах відбору на Мундіаль збірна України програла Франції (0:2) та зіграла внічию з Азербайджаном (1:1).

Своєю чергою, Ісландія розгромила Азербайджан (5:0) та поступилася Франції (1:2).

Після двох турів збірна України з одним очком розташовується на третій позиції у своїй групі відбору на ЧС-2026, випереджаючи Азербайджан завдяки кращій різниці забитих і пропущених м'ячів. Лідирує з 6 балами Франція, на другому місці йде Ісландія (3 пункти).

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Нагадаємо, переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.