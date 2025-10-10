ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
97
Час на прочитання
1 хв

Збірна України оголосила стартовий склад на матч відбору ЧС-2026 з Ісландією

Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Руслан Малиновський

Руслан Малиновський / © Associated Press

Збірна України оголосила стартовий склад на матч групового етапу відбору до чемпіонату світу-2026 з футболу з Ісландією.

Україна: Трубін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Калюжний, Малиновський – Гуцуляк, Шапаренко, Судаков – Ванат

Запасні: Бущан, Різник, Михайліченко, Сваток, Бондар, Бражко, Довбик, Назаренко, Очеретько, Бондаренко, Волошин, Велетень

Поєдинок Ісландія – Україна відбудеться у п'ятницю, 10 жовтня, на стадіоні "Лейгардальсведлюр" в місті Рейк'явік. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Ісландія – Україна.

У стартових матчах відбору на Мундіаль збірна України програла Франції (0:2) та зіграла внічию з Азербайджаном (1:1).

Своєю чергою, Ісландія розгромила Азербайджан (5:0) та поступилася Франції (1:2).

Після двох турів збірна України з одним очком розташовується на третій позиції у своїй групі відбору на ЧС-2026, випереджаючи Азербайджан завдяки кращій різниці забитих і пропущених м'ячів. Лідирує з 6 балами Франція, на другому місці йде Ісландія (3 пункти).

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Нагадаємо, переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Дата публікації
Кількість переглядів
97
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie