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Збірна України оголосила стартовий склад на товариський матч з Новою Зеландією
Поєдинок розпочнеться о 23:50 за київським часом.
Збірна України з футболу назвала стартовий склад на матч з командою Нової Зеландії на товариському турнірі Canadian Shield-2025.
Україна: Лунін, Михайличенко, Чеберко, Забарний, Тимчик, Михайленко, Назарина, Піхальонок, Кабаєв, Зубков, Гуцуляк
Пооєдинок Нова Зеландія – Україна відбудеться у вівторок, 10 червня, на стадіоні BMO Field у Торонто, який 2026 року прийматиме зустрічі фінальної частини чемпіонату світу. Стартовий свисток пролунає о 23:50 за київським часом.
На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Нова Зеландія – Україна.
Для "синьо-жовтих" це буде останній з двох поєдинків у межах Canadian Shield-2025. У першому матчі команда Реброва 7 червня програла збірній Канади (2:4).
Нагадаємо, у вересні цього року збірна України стартуватиме у відборі на чемпіонат світу-2026. На груповому етапі кваліфікації на Мундіаль "синьо-жовті" зіграють проти Франції, Азербайджану та Ісландії.