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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Збірна України оголосила стартовий склад на товариський матч з Новою Зеландією

Поєдинок розпочнеться о 23:50 за київським часом.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Олексій Гуцуляк

Олексій Гуцуляк / © УАФ

Збірна України з футболу назвала стартовий склад на матч з командою Нової Зеландії на товариському турнірі Canadian Shield-2025.

Україна: Лунін, Михайличенко, Чеберко, Забарний, Тимчик, Михайленко, Назарина, Піхальонок, Кабаєв, Зубков, Гуцуляк

Пооєдинок Нова Зеландія – Україна відбудеться у вівторок, 10 червня, на стадіоні BMO Field у Торонто, який 2026 року прийматиме зустрічі фінальної частини чемпіонату світу. Стартовий свисток пролунає о 23:50 за київським часом.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Нова Зеландія – Україна.

Для "синьо-жовтих" це буде останній з двох поєдинків у межах Canadian Shield-2025. У першому матчі команда Реброва 7 червня програла збірній Канади (2:4).

Нагадаємо, у вересні цього року збірна України стартуватиме у відборі на чемпіонат світу-2026. На груповому етапі кваліфікації на Мундіаль "синьо-жовті" зіграють проти Франції, Азербайджану та Ісландії.

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