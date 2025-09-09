Збірна України оголосила заявку на матч кваліфікації ЧС-2026 з Азербайджаном

Іван Калюжний / © УАФ

Збірна України оголосила заявку на другий матч групового етапу відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу проти команди Азербайджану, який відбудеться сьогодні, 9 вересня, на Республіканському стадіоні імені Тофіка Бахрамова в Баку.

Про це повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ).

Із тих футболістів, які перебувають у розташуванні "синьо-жовтих", до заявки не потрапив захисник київського "Динамо" Владислав Дубінчак.

Заявка збірної України на матч проти Азербайджану

Воротарі: Анатолій Трубін ("Бенфіка"), Дмитро Різник ("Шахтар"), Георгій Бущан ("Аль-Шабаб").

Захисники: Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі – "Шахтар"), Тарас Михавко ("Динамо"), Ілля Забарний (ПСЖ), Олександр Сваток ("Остін"), Богдан Михайличенко ("Полісся").

Півзахисники: Олег Очеретько, Артем Бондаренко (обидва – "Шахтар"), Микола Шапаренко, Назар Волошин (обидва – "Динамо"), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – "Полісся"), Георгій Судаков ("Бенфіка"), Олександр Зубков ("Трабзонспор"), Олександр Зінченко ("Ноттінгем"), Єгор Ярмолюк ("Брентфорд"), Іван Калюжний ("Металіст 1925").

Нападники: Артем Довбик ("Рома"), Владислав Ванат ("Жирона").

Матч Азербайджан – Україна розпочнеться о 19:00 за київським часом.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Азербайджан – Україна.

Крім українців та азербайджанців, в групі D також виступають збірні Франції та Ісландії. У першому турі команда Сергія Реброва програла французам (0:2), а ісландці розгромили Азербайджан (5:0).

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.