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Збірна України оголосила заявку на матч проти Північної Ірландії у Лізі націй
Поєдинок Україна — Північна Ірландія відбудеться у п'ятницю, 2 жовтня, о 21:45 за київським часом.
Збірна України з футболу оголосила заявку на матч третього туру групового етапу Ліги націй-2026/27 проти Північної Ірландії.
Про це повідомляє Українська асоціація футболу (УАФ).
До заявки на гру не увійшли сім футболістів: окрім Віталія Миколенка, який уже залишив розташування команди, туди не потрапили захисники Олександр Драмбаєв та Богдан Михайличенко, півзахисники Олександр Піхальонок, Максим Хлань та Владислав Велетень, а також форвард Владислав Ванат.
Заявка збірної України на матч Ліги націй проти Північної Ірландії
Воротарі: Георгій Єрмаков, Анатолій Трубін, Дмитро Різник
Захисники: Ілля Крупський, Едуард Сарапій, Тарас Михавко, Валерій Бондар, Ілля Забарний, Микола Матвієнко
Півзахисники: Володимир Бражко, Андрій Ярмоленко, Георгій Судаков, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Іван Варфоломєєв, Олександр Назаренко, Олег Очеретько, Єгор Назарина, Олександр Зубков, Ігор Краснопір,
Форварди: Роман Яремчук, Матвій Пономаренко, Данило Сікан
Матч Україна — Північна Ірландія відбудеться у п'ятницю, 2 жовтня, на стадіоні імені Антона Малатинського у Трнаві (Словаччина). Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.
Через повномасштабну війну з російськими окупантами наша збірна змушена проводити домашні поєдинки за межами України.
На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Україна — Північна Ірландія.
Україна та Північна Ірландія після двох стартових турів Ліги націй ділять перше місце в групі 2 Дивізіону B, набравши по чотири очки. Угорщина та Грузія мають у своєму активі по одному балу.
Українці обіграли угорців (1:0) і зіграли внічию з Грузією (0:0), а північноірландці виявилися сильнішими за грузинів (1:0) і поділили очки з Угорщиною (0:0).
Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:
перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);
друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;
третє місце — збереже прописку в Лізі В;
четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.
Раніше повідомлялося, що фінські вболівальники освистали гімн Білорусі та принизили Лукашенка на матчі Ліги націй.