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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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356
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Збірна України оголосила заявку на матч проти Північної Ірландії у Лізі націй

Поєдинок Україна — Північна Ірландія відбудеться у п'ятницю, 2 жовтня, о 21:45 за київським часом.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Збірна України з футболу

Збірна України з футболу / © Associated Press

Збірна України з футболу оголосила заявку на матч третього туру групового етапу Ліги націй-2026/27 проти Північної Ірландії.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу (УАФ).

До заявки на гру не увійшли сім футболістів: окрім Віталія Миколенка, який уже залишив розташування команди, туди не потрапили захисники Олександр Драмбаєв та Богдан Михайличенко, півзахисники Олександр Піхальонок, Максим Хлань та Владислав Велетень, а також форвард Владислав Ванат.

Заявка збірної України на матч Ліги націй проти Північної Ірландії

Воротарі: Георгій Єрмаков, Анатолій Трубін, Дмитро Різник

Захисники: Ілля Крупський, Едуард Сарапій, Тарас Михавко, Валерій Бондар, Ілля Забарний, Микола Матвієнко

Півзахисники: Володимир Бражко, Андрій Ярмоленко, Георгій Судаков, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Іван Варфоломєєв, Олександр Назаренко, Олег Очеретько, Єгор Назарина, Олександр Зубков, Ігор Краснопір,

Форварди: Роман Яремчук, Матвій Пономаренко, Данило Сікан

Матч Україна — Північна Ірландія відбудеться у п'ятницю, 2 жовтня, на стадіоні імені Антона Малатинського у Трнаві (Словаччина). Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Через повномасштабну війну з російськими окупантами наша збірна змушена проводити домашні поєдинки за межами України.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Україна — Північна Ірландія.

Україна та Північна Ірландія після двох стартових турів Ліги націй ділять перше місце в групі 2 Дивізіону B, набравши по чотири очки. Угорщина та Грузія мають у своєму активі по одному балу.

Українці обіграли угорців (1:0) і зіграли внічию з Грузією (0:0), а північноірландці виявилися сильнішими за грузинів (1:0) і поділили очки з Угорщиною (0:0).

Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:

  • перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);

  • друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;

  • третє місце — збереже прописку в Лізі В;

  • четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.

Раніше повідомлялося, що фінські вболівальники освистали гімн Білорусі та принизили Лукашенка на матчі Ліги націй.

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