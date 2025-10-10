Збірна України оголосила заявку на матч відбору ЧС-2026 з Ісландією

Збірна України з футболу / © УАФ

Реклама

Збірна України оголосила заявку на матч групового етапу відбору до чемпіонату світу-2026 з футболу з Ісландією.

Із тих футболістів, які перебувають у розташуванні "синьо-жовтих", до заявки не потрапив півзахисник англійського "Брентфорда" Єгор Ярмолюк.

Напередодні головний тренер національної команди Сергій Ребров на пресконференції повідомив, що Ярмолюк пропустить поєдинок з Ісландією через травму, але може встигнути відновитися до наступної гри з Азербайджаном, яка відбудеться 13 жовтня.

Реклама

Заявка збірної України на матч з Ісландією

Воротарі: Георгій Бущан, Анатолій Трубін, Дмитро Різник

Захисники: Юхим Конопля, Богдан Михайличенко, Олександр Сваток, Валерій Бондар, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Микола Матвієнко

Півзахисники: Володимир Бражко, Руслан Малиновський, Олексій Гуцуляк, Микола Шапаренко, Олександр Назаренко, Олег Очеретько, Георгій Судаков, Артем Бондаренко, Назар Волошин, Владислав Велетень, Іван Калюжний

Нападники: Владислав Ванат, Артем Довбик

Реклама

Поєдинок Ісландія – Україна відбудеться у п'ятницю, 10 жовтня, на стадіоні "Лейгардальсведлюр" в місті Рейк'явік. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Ісландія – Україна.

У стартових матчах відбору на Мундіаль збірна України програла Франції (0:2) та зіграла внічию з Азербайджаном (1:1).

Своєю чергою, Ісландія розгромила Азербайджан (5:0) та поступилася Франції (1:2).

Реклама

Після двох турів збірна України з одним очком розташовується на третій позиції у своїй групі відбору на ЧС-2026, випереджаючи Азербайджан завдяки кращій різниці забитих і пропущених м'ячів. Лідирує з 6 балами Франція, на другому місці йде Ісландія (3 пункти).

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Нагадаємо, переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.