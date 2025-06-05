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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Збірна України оголосила заявку на молодіжне Євро-2025 з футболу

До складу "синьо-жовтих" на прийдешній чемпіонат Європи увійшли 23 гравці.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Молодіжна збірна України з футболу (U-21)

Молодіжна збірна України з футболу (U-21) / © УАФ

Молодіжна збірна України з футболу визначилася із заявкою на Євро-2025 (U-21).

До складу "синьо-жовтих" на прийдешню континентальну першість увійшли 23 гравці, повідомляє офіційний сайт УАФ.

У списку, затвердженому головним тренером української "молодіжки" Унаї Мельгосою, опинилися три воротарі та 20 польових футболістів.

Склад молодіжної збірної України на Євро-2025 (U-21)

Воротарі: Руслан Нещерет ("Динамо" Київ), Георгій Єрмаков ("Олександрія"), Владислав Крапивцов ("Жирона", Іспанія).

Захисники: Костянтин Вівчаренко, Тарас Михавко (обидва – "Динамо" Київ), Ілля Крупський ("Ворскла" Полтава). Артем Смоляков ("Лос-Анджелес", США), Володимир Салюк ("Металіст 1925" Харків), Едуард Козік ("Колос" Ковалівка), Віталій Роман ("Рух" Львів), Арсеній Батагов ("Трабзонспор", Туреччина).

Півзахисники: Володимир Бражко, Назар Волошин, Максим Брагару, Валентин Рубчинський (усі – "Динамо" Київ), Ілля Квасниця, Олег Очеретько (обидва – "Карпати" Львів), Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія), Олександр Яцик ("Зоря" Луганськ), Антон Царенко ("Лехія", Польща), Владислав Велетень ("Колос" Ковалівка).

Нападники: Богдан В'юнник ("Лехія", Польща), Владислав Ванат ("Динамо" Київ).

Фінальна стадія молодіжного Євро-2025 (U-21) відбудеться від 11 до 28 червня в Словаччині.

На груповому етапі чемпіонату Європи "синьо-жовті" зіграють з Фінляндією, Нідерландами та Данією. По дві найкращі збірні з кожного квартету вийдуть до чвертьфіналу.

Молодіжна збірна України (U-21) є чинним півфіналістом континентальної першості. На Євро-2023 українці під керівництвом Руслана Ротаня зупинилися за крок до фіналу, програвши у півфіналі Іспанії.

Завдяки цьому досягненню наша країна вперше в історії була представлена у футбольному турнірі на Олімпійських іграх, які відбулися 2024 року у Франції.

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