Збірна України з футболу / © Associated Press

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Збірна України з футболу оголосила заявку на матч заключного, шостого туру групового етапу Ліги націй-2026/27 проти Грузії.

Головний тренер "синьо-жовтих" Андреа Мальдера включив до списку на поєдинок 23 футболістів.

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Поза заявкою залишилися три гравці: півзахисники Олександр Андрієвський і Іван Варфоломєєв, а також форвард Владислав Ванат.

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Заявка збірної України на матч проти Грузії

Воротарі: Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар"), Георгій Єрмаков ("Харків").

Захисники: Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва — "Шахтар"), Едуард Сарапій, Борис Крушинський (обидва — "Полісся"), Ілля Крупський ("Харків"), Тарас Михавко ("Динамо"), Ілля Забарний (ПСЖ, Франція), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія).

Півзахисники: Олег Очеретько, Єгор Назарина (обидва — "Шахтар"), Олександр Назаренко ("Полісся"), Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія), Георгій Судаков ("Бенфіка", Португалія), Геннадій Синчук ("Монреаль", Канада), Олексій Кащук ("Карабах", Азербайджан), Микола Шапаренко ("Динамо").

Форварди: Ігор Краснопір ("Полісся"), Данило Сікан ("Андерлехт", Бельгія), Роман Яремчук ("Олімпіакос", Греція), Артем Довбик ("Болонья", Італія).

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Матч Україна — Грузія відбудеться у вівторок, 17 листопада, на стадіоні "Кошицька футбольна арена" у словацькому місті Кошице. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Україна — Грузія.

Перед останнім туром збірна України (4 очки) посідає третє місце у групі 2 дивізіону B Ліги націй і, як і Грузія (2 бали), достроково втратила шанси підвищитися до елітного дивізіону, на що претендують Північна Ірландія (11 пунктів) та Угорщина (10 очок).

Турнірна таблиця групи збірної України у Лізі націй-2026/27 / © flashscore.ua

В очному поєдинку заключного туру між українцями та грузинами на кону стоятиме збереження прописки у дивізіоні B. Щоб фінішувати на третьому місці та виконати це завдання, підопічним Андреа Мальдери необхідно не програти Грузії.

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Водночас, навіть у разі поразки та останньої сходинки у групі "синьо-жовті" не понизяться одразу в класі, а гратимуть стикові матчі за право залишитися у дивізіоні В проти команди дивізіону С.

Раніше повідомлялося, що збірна України дізналася, у якому буде кошику під час жеребкування відбору Євро-2028.

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