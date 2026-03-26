Збірна України оголосила заявку на півфінал плейоф відбору до ЧС-2026 проти Швеції

Збірна України з футболу / © Associated Press

Головний тренер збірної України Сергій Ребров визначив заявку національної команди на півфінальний матч плейоф європейського відбору до чемпіонату світу 2026 року проти Швеції.

Список гравців української збірної, які можуть взяти участь у поєдинку зі шведами, опублікував офіційний Telegram-канал УАФ.

Поза заявкою через дискваліфікацію залишилися Юхим Конопля та Руслан Малиновський, а також Борис Крушинський, який отримав дебютний виклик до національної команди.

Водночас до заявки на гру зі шведами потрапив форвард "Динамо" Матвій Пономаренко, якого також вперше викликали до збірної України.

Заявка збірної України на матч зі Швецією

Воротарі: Анатолій Трубін , Дмитро Різник, Руслан Нещерет.

Захисники: Ілля Забарний, Олександр Сваток, Валерій Бондар, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Богдан Михайличенко, Едуард Сарапій.

Півзахисники: Єгор Ярмолюк, Іван Калюжний, Олег Очеретько, Георгій Судаков, Микола Шапаренко, Олександр Піхальонок, Назар Волошин, Олексій Гуцуляк, Віктор Циганков, Олександр Зубков.

Нападники: Владислав Ванат, Роман Яремчук, Матвій Пономаренко.

Матч Україна — Швеція відбудеться у четвер, 26 березня, на "Естадіо Сьютат де Валенсія" в іспанському місті Валенсія. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Переможець цього поєдинку вийде до фіналу плейоф, де 31 березня побореться за путівку на Мундіаль з тріумфатором пари Польща — Албанія.

Зазначимо, що збірна України вже дізналася потенційних суперників у фінальному турнірі ЧС-2026. Якшо "синьо-жовті" зможуть пробитися на Мундіаль, то позмагаються у групі F з Нідерландами, Японією та Тунісом.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.