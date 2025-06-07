Збірна України оголосила заявку на товариський матч з Канадою

Збірна України з футболу / © УАФ

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Збірна України з футболу оголосила заявку на матч із командою Канади на товариському турнірі Canadian Shield-2025.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Заявка збірної України (за номерами)

1. Андрій Лунін, 2. Олександр Мартинюк, 3. Богдан Михайліченко, 4. Максим Таловєров, 5. Валерій Бондар, 6. Іван Калюжний, 7. Олексій Гуцуляк, 8. Георгій Судаков, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Владислав Кабаєв, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Євген Чеберко, 15. Віктор Циганков, 16. Артем Бондаренко, 17. Олександр Зінченко, 18. Олександр Тимчик, 19. Олександр Піхальонок, 20. Олександр Зубков, 21. Микола Михайленко, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник. 25. Єгор Назарина.

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Поєдинок Канада – Україна відбудеться у суботу, 7 червня, на стадіоні BMO Field у Торонто, який 2026 року прийматиме зустрічі фінальної частини чемпіонату світу. Стартовий свисток пролунає о 22:30 за київським часом.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Канада – Україна.

Після гри з Канадою команда Сергія Реброва проведе ще один матч у межах Canadian Shield-2025. У вівторок, 10 червня, "синьо-жовті" позмагаються з Новою Зеландією. Початок зустрічі – о 23:50 за київським часом.

Нагадаємо, у вересні цього року збірна України стартуватиме у відборі на чемпіонат світу-2026. На груповому етапі кваліфікації на Мундіаль "синьо-жовті" зіграють проти Франції, Азербайджану та Ісландії.

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