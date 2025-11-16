Збірна України оголосила заявку на вирішальний матч відбору ЧС-2026 проти Ісландії

Збірна України з футболу / © Associated Press

Збірна України оголосила заявку на матч заключного туру групового етапу відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу проти Ісландії.

Про це повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ).

До заявки повернулися Руслан Малиновський та Микола Матвієнко, які не грали у минулому поєдинку з Францією. Водночас гру з ісландцями пропустять Олег Очеретько та Георгій Судаков, який раніше залишив розташування національної команди через пошкодження.

Заявка збірної України на матч проти Ісландії

Воротарі: Євгеній Волинець ("Полісся"), Дмитро Різник ("Шахтар"), Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія).

Захисники: Валерій Бондар, Юхим Конопля, Микола Матвієнко (усі – "Шахтар"), Богдан Михайличенко ("Полісся"), Олександр Караваєв, Тарас Михавко (обидва – "Динамо"), Ілля Забарний (ПСЖ, Франція), Олександр Сваток ("Остін", США), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Назар Волошин (обидва – "Динамо"), Іван Калюжний ("Металіст 1925"), Єгор Назарина ("Шахтар"), Олексій Гуцуляк ("Полісся"), Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Олександр Зубков ("Трабзонспор", Туреччина), Руслан Малиновський ("Дженоа", Італія).

Нападники: Владислав Ванат ("Жирона", Іспанія), Роман Яремчук ("Олімпіакос", Греція).

Матч Україна – Ісландія відбудеться сьогодні, 16 листопада, на стадіоні "Легія" у Варшаві. Початок гри – о 19:00 за київським часом.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Ісландія.

Перед останнім туром українці та ісландці мають у своєму активі по 7 очок, але в острів'ян краща різниця забитих і пропущених м'ячів. Тому команду Сергія Реброва влаштує лише перемога в очному протистоянні, щоб посісти другу сходинку в групі та продовжити боротьбу за вихід на Мундіаль у плейоф.

Перше місце в групі та пряму путівку на ЧС-2026 здобула збірна Франції (13 балів), для якої виїзний матч заключного туру з Азербайджаном (1 пункт) уже не матиме турнірного значення.

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Раніше повідомлялося, що Ребров дав пресконференцію перед вирішальним матчем відбору ЧС-2026 проти Ісландії.