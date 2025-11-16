ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
26
Час на прочитання
2 хв

Збірна України оголосила заявку на вирішальний матч відбору ЧС-2026 проти Ісландії

Поєдинок Україна – Ісландія відбудеться сьогодні, 16 листопада, у Варшаві.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Збірна України з футболу

Збірна України з футболу / © Associated Press

Збірна України оголосила заявку на матч заключного туру групового етапу відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу проти Ісландії.

Про це повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ).

До заявки повернулися Руслан Малиновський та Микола Матвієнко, які не грали у минулому поєдинку з Францією. Водночас гру з ісландцями пропустять Олег Очеретько та Георгій Судаков, який раніше залишив розташування національної команди через пошкодження.

Заявка збірної України на матч проти Ісландії

Воротарі: Євгеній Волинець ("Полісся"), Дмитро Різник ("Шахтар"), Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія).

Захисники: Валерій Бондар, Юхим Конопля, Микола Матвієнко (усі – "Шахтар"), Богдан Михайличенко ("Полісся"), Олександр Караваєв, Тарас Михавко (обидва – "Динамо"), Ілля Забарний (ПСЖ, Франція), Олександр Сваток ("Остін", США), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Назар Волошин (обидва – "Динамо"), Іван Калюжний ("Металіст 1925"), Єгор Назарина ("Шахтар"), Олексій Гуцуляк ("Полісся"), Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Олександр Зубков ("Трабзонспор", Туреччина), Руслан Малиновський ("Дженоа", Італія).

Нападники: Владислав Ванат ("Жирона", Іспанія), Роман Яремчук ("Олімпіакос", Греція).

Матч Україна – Ісландія відбудеться сьогодні, 16 листопада, на стадіоні "Легія" у Варшаві. Початок гри – о 19:00 за київським часом.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Ісландія.

Перед останнім туром українці та ісландці мають у своєму активі по 7 очок, але в острів'ян краща різниця забитих і пропущених м'ячів. Тому команду Сергія Реброва влаштує лише перемога в очному протистоянні, щоб посісти другу сходинку в групі та продовжити боротьбу за вихід на Мундіаль у плейоф.

Перше місце в групі та пряму путівку на ЧС-2026 здобула збірна Франції (13 балів), для якої виїзний матч заключного туру з Азербайджаном (1 пункт) уже не матиме турнірного значення.

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Раніше повідомлялося, що Ребров дав пресконференцію перед вирішальним матчем відбору ЧС-2026 проти Ісландії.

Дата публікації
Кількість переглядів
26
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie