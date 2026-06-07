Збірна України оприлюднила заявку на товариський матч проти Данії

Збірна України з футболу / © УАФ

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Головний тренер збірної України Андреа Мальдера оголосив заявку "синьо-жовтих" на товариський матч проти Данії, який відбудеться сьогодні, 7 червня, в данському місті Оденсе на "Оденсе Стедіум".

Про це повідомляє Українська асоціація футболу (УАФ).

Поєдинок розпочнеться о 19:30 за київським часом. На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Данія — Україна.

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Заявка збірної України на матч проти Данії

Воротарі: Георгій Єрмаков, Анатолій Трубін, Руслан Нещерет

Захисники: Едуард Сарапій, Тарас Михавко, Олександр Романчук, Валерій Бондар, Віталій Миколенко, Микола Матвієнко, Ілля Забарний

Півзахисники: Володимир Бражко, Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Єгор Назарина, Віктор Циганков, Георгій Судаков, Олег Очеретько, Данило Ігнатенко, Олександр Назаренко, Артем Бондаренко, Руслан Малиновський

Нападники: Роман Яремчук, Артем Довбик, Матвій Пономаренко

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Для "синьо-жовтих" це буде другий матч під керівництвом нового головного тренера — Андреа Мальдери, який замінив на цій посаді Сергія Реброва. Італійський фахівець дебютував на чолі української збірної 31 травня перемогою над поляками (2:0) в товариському поєдинку.

Україна та Данія не вийшли на чемпіонат світу-2026. Українці в півфіналі плейоф програли Швеції, а данці у фіналі плейоф у серії пенальті поступилися Чехії.

Відтак прийдешній спаринг стане для команд підготовкою до Ліги націй-2026/27, де суперниками "синьо-жовтих" у Лізі В будуть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія. Перший матч команда Мальдери зіграє 25 вересня проти угорців.

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