Збірна України опустилася на дві позиції в рейтингу ФІФА

Збірна України з футболу / © Associated Press

Реклама

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) представила оновлений рейтинг чоловічих національних збірних. У ньому команда України посідає 30-те місце.

Відповідний рейтинг було опубліковано на офіційному сайті ФІФА.

Порівняно з попереднім рейтингом, команда Сергія Реброва опустилася на дві позиції, пропустивши вперед Нігерію та Алжир.

Реклама

Лідером рейтингу ФІФА залишається Іспанія. Аргентина продовжує посідати друге місце, Франція зберегла третю сходинку.

До топ-10 піднялася збірна Марокко, яка дійшла до фіналу Кубка африканських націй. Залишила першу десятку Хорватія.

Рейтинг збірних ФІФА на 19 січня 2026 року

1. Іспанія – 1877.18 балів

2. Аргентина – 1873.33

Реклама

3. Франція – 1870

4. Англія — 1834.12

5. Бразилія – 1760.46

6. Португалія – 1760.38

Реклама

7. Нідерланди – 1756.27

8. Марокко – 1736.57

9. Бельгія – 1730.71

10. Німеччина – 1724.15

Реклама

…

29. Канада – 1559.15

30. Україна – 1557.47

31. Єгипет – 1556.71

Реклама

Нагадаємо, наприкінці березня збірна України побореться у плейоф відбору чемпіонату світу-2026. У півфіналі підопічні Реброва 26 березня 2026 року зіграють проти Швеції. Номінально домашній для нашої команди поєдинок відбудеться на "Естадіо Сьютат де Валенсія" в іспанському місті Валенсія.

У разі перемоги над шведами збірна України на цій же арені в фіналі плейоф 31 березня 2026 року побореться за путівку на Мундіаль з тріумфатором пари Польща – Албанія.

Зазначимо, що збірна України вже дізналася потенційних суперників у фінальному турнірі ЧС-2026. Якшо "синьо-жовті" зможуть пробитися на Мундіаль, то позмагаються у групі F з Нідерландами, Японією та Тунісом.