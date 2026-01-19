- Дата публікації
Збірна України опустилася на дві позиції в рейтингу ФІФА
"Синьо-жовті" пропустили вперед Нігерію та Алжир.
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) представила оновлений рейтинг чоловічих національних збірних. У ньому команда України посідає 30-те місце.
Відповідний рейтинг було опубліковано на офіційному сайті ФІФА.
Порівняно з попереднім рейтингом, команда Сергія Реброва опустилася на дві позиції, пропустивши вперед Нігерію та Алжир.
Лідером рейтингу ФІФА залишається Іспанія. Аргентина продовжує посідати друге місце, Франція зберегла третю сходинку.
До топ-10 піднялася збірна Марокко, яка дійшла до фіналу Кубка африканських націй. Залишила першу десятку Хорватія.
Рейтинг збірних ФІФА на 19 січня 2026 року
1. Іспанія – 1877.18 балів
2. Аргентина – 1873.33
3. Франція – 1870
4. Англія — 1834.12
5. Бразилія – 1760.46
6. Португалія – 1760.38
7. Нідерланди – 1756.27
8. Марокко – 1736.57
9. Бельгія – 1730.71
10. Німеччина – 1724.15
…
29. Канада – 1559.15
30. Україна – 1557.47
31. Єгипет – 1556.71
Нагадаємо, наприкінці березня збірна України побореться у плейоф відбору чемпіонату світу-2026. У півфіналі підопічні Реброва 26 березня 2026 року зіграють проти Швеції. Номінально домашній для нашої команди поєдинок відбудеться на "Естадіо Сьютат де Валенсія" в іспанському місті Валенсія.
У разі перемоги над шведами збірна України на цій же арені в фіналі плейоф 31 березня 2026 року побореться за путівку на Мундіаль з тріумфатором пари Польща – Албанія.
Зазначимо, що збірна України вже дізналася потенційних суперників у фінальному турнірі ЧС-2026. Якшо "синьо-жовті" зможуть пробитися на Мундіаль, то позмагаються у групі F з Нідерландами, Японією та Тунісом.