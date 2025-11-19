Збірна України опустилася в рейтингу ФІФА після матчів відбору ЧС-2026 з Францією та Ісландією

Збірна України з футболу / © УАФ

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) опублікувала оновлений рейтинг чоловічих національних збірних. У ньому команда України посідає 28-му сходинку.

Відповідний рейтинг було опубліковано на офіційному сайті ФІФА.

Порівняно з попереднім рейтингом ФІФА команда Сергія Реброва опустилася на одну позицію, пропустивши перед собою Канаду.

У листопаді збірна України провела заключні матчі групового етапу відбору на чемпіонат світу 2026 року: розгромно програла Франції (0:4) та перемогла Ісландію (2:0).

Лідером рейтингу ФІФА залишається Іспанія. Аргентина продовжує посідати друге місце, Франція зберегла третю сходинку. Англія втримує четверту позицію, а замикає топ-5 Бразилія, яка обійшла Португалію та Нідерланди.

Рейтинг збірних ФІФА на 19 листопада 2025 року

1. Іспанія – 1877.18 бала

2. Аргентина – 1873.33

3. Франція – 1870

4. Англія – 1834.12

5. Бразилія – 1760.46 (+2 позиції)

6. Португалія – 1760.38 (-1)

7. Нідерланди – 1756.27 (-1)

8. Бельгія – 1730.71

9. Німеччина – 1724.15 (+1)

10. Хорватія – 1716.88 (+1)

…

27. Канада – 1559.15 (+1)

28. Україна – 1557.47 (-1)

29. Норвегія – 1553.14

Збірна України (10 очок) фінішувала на другому місці у своїй групі відбору на ЧС-2026, обійшовши Ісландію (7 пунктів), яка посіла третю позицію. Франція (16 балів) з першого місця вийшла на Мундіаль. Замкнув квартет Азербайджан (1 очко).

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Посівши друге місце у своїй групі, збірна України пробилася до плейоф відбору на ЧС-2026, де вже знає усіх можливих суперників.

Жеребкування плейоф кваліфікації ЧС-2026 відбудеться у четвер, 20 листопада, о 14:00 за київським часом.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

