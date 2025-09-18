ТСН у соціальних мережах

Збірна України опустилася в рейтингу ФІФА після стартових матчів відбору на ЧС-2026

"Синьо-жовті" втратили дві позиції, пропустивши вперед Канаду та Туреччину.

Збірна України з футболу

Збірна України з футболу / © Associated Press

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) опублікувала новий рейтинг чоловічих національних збірних. У ньому команда України перебуває на 28-му місці.

Відповідний рейтинг було опубліковано на офіційному сайті ФІФА.

Порівняно з попереднім рейтингом ФІФА команда Сергія Реброва втратила дві позиції, пропустивши вперед Канаду та Туреччину.

У вересні "синьо-жовті" стартували у відборі до чемпіонату світу-2026. Збірна України програла Франції (0:2) та зіграла внічию з Азербайджаном (1:1).

Лідером рейтингу ФІФА стала Іспанія, на друге місце вийшла Франція. Аргентина, яка є чинним чемпіоном світу, опустилася з першої на третю сходинку.

Рейтинг збірних ФІФА на 18 вересня 2025 року

1. Іспанія – 1875.37 бала (+1 позиція)

2. Франція – 1870.92 (+1)

3. Аргентина – 1870.32 (-2)

4. Англія – 1820.44

5. Португалія – 1779.55 (+1)

6. Бразилія – 1761.6 (-1)

7. Нідерланди – 1754.17

8. Бельгія – 1739.54

9. Хорватія – 1714.2 (+1)

10. Італія – 1707.06 (+1)

27. Туреччина – 1555.72

28. Україна – 1543.06 (-2)

29. Панама – 1529.71 (+1)

Після двох турів збірна України з одним очком розташовується на третій позиції у своїй групі відбору на ЧС-2026, випереджаючи Азербайджан завдяки кращій різниці забитих і пропущених м'ячів. Лідирує з 6 балами Франція, на другому місці йде Ісландія (3 пункти).

Наступний матч у кваліфікації на світову першість "синьо-жовті" проведуть 10 жовтня на виїзді з Ісландією, після чого 13 жовтня прийматимуть Азербайджан.

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

