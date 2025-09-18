- Дата публікації
Збірна України опустилася в рейтингу ФІФА після стартових матчів відбору на ЧС-2026
"Синьо-жовті" втратили дві позиції, пропустивши вперед Канаду та Туреччину.
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) опублікувала новий рейтинг чоловічих національних збірних. У ньому команда України перебуває на 28-му місці.
Відповідний рейтинг було опубліковано на офіційному сайті ФІФА.
Порівняно з попереднім рейтингом ФІФА команда Сергія Реброва втратила дві позиції, пропустивши вперед Канаду та Туреччину.
У вересні "синьо-жовті" стартували у відборі до чемпіонату світу-2026. Збірна України програла Франції (0:2) та зіграла внічию з Азербайджаном (1:1).
Лідером рейтингу ФІФА стала Іспанія, на друге місце вийшла Франція. Аргентина, яка є чинним чемпіоном світу, опустилася з першої на третю сходинку.
Рейтинг збірних ФІФА на 18 вересня 2025 року
1. Іспанія – 1875.37 бала (+1 позиція)
2. Франція – 1870.92 (+1)
3. Аргентина – 1870.32 (-2)
4. Англія – 1820.44
5. Португалія – 1779.55 (+1)
6. Бразилія – 1761.6 (-1)
7. Нідерланди – 1754.17
8. Бельгія – 1739.54
9. Хорватія – 1714.2 (+1)
10. Італія – 1707.06 (+1)
…
27. Туреччина – 1555.72
28. Україна – 1543.06 (-2)
29. Панама – 1529.71 (+1)
Після двох турів збірна України з одним очком розташовується на третій позиції у своїй групі відбору на ЧС-2026, випереджаючи Азербайджан завдяки кращій різниці забитих і пропущених м'ячів. Лідирує з 6 балами Франція, на другому місці йде Ісландія (3 пункти).
Наступний матч у кваліфікації на світову першість "синьо-жовті" проведуть 10 жовтня на виїзді з Ісландією, після чого 13 жовтня прийматимуть Азербайджан.
Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.
Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.