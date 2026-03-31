Збірна України перемогла Албанію в товариському матчі

Збірна України перемогла команду Албанії у товариському матчі, який відбувся 31 березня на "Естадіо Сьютат де Валенсія" в іспанському місті Валенсія. Поєдинок завершився з рахунком 1:0 .

Перший тайм зустрічі минув без забитих голів. Найкращий шанс відкрити рахунок українці мали на 17-й хвилині — Роман Яремчук головою відправив м'яч під поперечину після навісу Олексія Гуцуляка з правого флангу, але арбітр зафіксував офсайд.

На старті другого тайму підопічні Сергія Реброва таки вийшли вперед у рахунку — на 46-й хвилині Олексій Гуцуляк ударом головою замкнув подачу Богдана Михайличенка з лівого флангу.

Пізніше "синьо-жовті" створили ще кілька небезпечних моментів. На 65-й хвилині з ударом Назара Волошина з центру штрафного майданчика впорався голкіпер албанців Томас Стракоша.

На 70-й хвилині вбивчий шанс мав Микола Шапаренко, який ефектно обіграв суперника, після чого влучив у дальню стійку.

Нагадаємо, збірна України не змогла вийти до фінального турніру чемпіонату світу-2026. У півфіналі плейоф європейського відбору команда Реброва програла Швеції (1:3), тоді як албанці зазнали поразки від Польщі (1:2).

