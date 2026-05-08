Збірна України перемогла Японію в заключному матчі на ЧС-2026 з хокею
Для виходу до елітного дивізіону "синьо-жовтим" потрібно, щоб Польща не обіграла Литву в основний час.
Збірна України перемогла Японію в матчі заключного, 5-го туру чемпіонату світу-2026 з хокею у дивізіоні ІА, який триває у Польщі. Поєдинок завершився з рахунком 3:1 на користь "синьо-жовтих".
Повне відео матчу Україна — Японія
Завдяки цій перемозі збірна України з 10 очками піднялася на друге місце в турнірній таблиці. Підопічні Дмитра Христича вийдуть до елітного дивізіону, якщо Польща в останньому матчі турніру не обіграє Литву в основний час.
