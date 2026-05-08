Збірна України перемогла Японію в заключному матчі на ЧС-2026 з хокею

Збірна України з хокею / © facebook.com/fhu.com.ua

Реклама

Збірна України перемогла Японію в матчі заключного, 5-го туру чемпіонату світу-2026 з хокею у дивізіоні ІА, який триває у Польщі. Поєдинок завершився з рахунком 3:1 на користь "синьо-жовтих".

Повне відео матчу Україна — Японія

Завдяки цій перемозі збірна України з 10 очками піднялася на друге місце в турнірній таблиці. Підопічні Дмитра Христича вийдуть до елітного дивізіону, якщо Польща в останньому матчі турніру не обіграє Литву в основний час.

Новини партнерів