Збірна України перемогла Японію в заключному матчі на ЧС-2026 з хокею

Для виходу до елітного дивізіону "синьо-жовтим" потрібно, щоб Польща не обіграла Литву в основний час.

Збірна України з хокею / © facebook.com/fhu.com.ua

Збірна України перемогла Японію в матчі заключного, 5-го туру чемпіонату світу-2026 з хокею у дивізіоні ІА, який триває у Польщі. Поєдинок завершився з рахунком 3:1 на користь "синьо-жовтих".

Повне відео матчу Україна — Японія

Завдяки цій перемозі збірна України з 10 очками піднялася на друге місце в турнірній таблиці. Підопічні Дмитра Христича вийдуть до елітного дивізіону, якщо Польща в останньому матчі турніру не обіграє Литву в основний час.

