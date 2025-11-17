Збірна України перервала тривалу серію з пропущеними голами в переможному матчі з Ісландією

Анатолій Трубін і Микола Матвієнко / © УАФ

Збірна України з футболу перервала тривалу серію з пропущеними голами в матчі заключного туру групового етапу відбору на чемпіонат світу-2026 проти Ісландії.

Поєдинок на стадіоні "Легія" у Варшаві завершився перемогою команди Сергія Реброва з рахунком 2:0.

"Синьо-жовті" не пропустили вперше за 13 матчів. До цього востаннє збірна України зберігала свої ворота недоторканими у жовтні 2024 року в поєдинку Ліги націй проти Грузії (1:0). Відтоді наша команда пропускала бодай один гол у кожному з 12 матчів у всіх турнірах.

Збірна України (10 очок) фінішувала на другому місці у своїй групі відбору на ЧС-2026, обійшовши Ісландію (7 пунктів), яка посіла третю позицію. Франція (16 балів) з першого місця вийшла на Мундіаль. Замкнув квартет Азербайджан (1 очко).

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Посівши друге місце у своїй групі, збірна України пробилася до плейоф відбору на ЧС-2026. Плейоф складатиметься з одноматчевих півфіналів та фіналів. Поєдинки відбудуться у березні 2026 року.

Своїх суперників у плейоф відбору на ЧС-2026 збірна України дізнається під час жеребкування, яке відбудеться у четвер, 20 листопада, о 14:00 за київським часом.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

