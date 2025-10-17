ТСН у соціальних мережах

Збірна України піднялася в рейтингу ФІФА після перемог над Ісландією та Азербайджаном

Команда Сергія Реброва поліпшила своє становище на одну сходинку.

Збірна України з футболу

Збірна України з футболу / © УАФ

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) опублікувала оновлений рейтинг чоловічих національних збірних. У ньому команда України перебуває на 27-му місці.

Відповідний рейтинг було опубліковано на офіційному сайті ФІФА.

Порівняно з попереднім рейтингом ФІФА команда Сергія Реброва піднялася на одну позицію, обійшовши збірну Канади.

У жовтні збірна України провела два матчі групового етапу відбору на чемпіонат світу 2026 року: на виїзді перемогла Ісландію (5:3) та в номінально домашньому поєдинку в польському Кракові обіграла Азербайджан (2:1).

Лідером рейтингу ФІФА залишається Іспанія. Аргентина вийшла на друге місце, випередивши Францію, яка тепер замикає топ-3.

Рейтинг збірних ФІФА на 17 жовтня 2025 року

1. Іспанія – 1880.76 бала

2. Аргентина – 1872.43 (+1 позиція)

3. Франція – 1862.71 (-1)

4. Англія – 1824.3

5. Португалія – 1778

6. Нідерланди – 1759.96 (+1)

7. Бразилія – 1758.85 (-1)

8. Бельгія – 1750.01

9. Італія – 1717.15 (+1)

10. Німеччина – 1713.3 (+2)

26. Туреччина – 1570.18 (+1)

27. Україна – 1555.36 (+1)

28. Канада – 1554.63 (-2)

Після чотирьох турів турів збірна України (7 очок) посідає друге місце у своїй групі відбору на ЧС-2026. Лідирує з 10 балами Франція, на третій позиції йде Ісландія (4 пункти), замикає квартет Азербайджан (1 очко).

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Заключні матчі групового етапу відбору на ЧС-2026 збірна України проведе в листопаді цього року: 13 листопада "синьо-жовті" в Парижі зіграють з Францією, а 16 листопада у Варшаві приймуть Ісландію.

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

