Збірна України програла Франції у стартовому матчі відбору на ЧС-2026

Україна – Франція / © Associated Press

Реклама

Збірна України зазнала поразки від Франції в стартовому матчі групового етапу кваліфікації на чемпіонат світу-2026 з футболу. Через війну з російськими окупантами номінально домашній для "синьо-жовтих" поєдинок відбувся у польському Вроцлаві на "Тарчинський Арена Вроцлав" і завершився з рахунком 0:2 .

"Ле Бле" відкрили рахунок уже на 10-й хвилині зустрічі – Майкл Олісе низом точно пробив у правий кут після передачі з лівого флангу штрафного від Бредлі Барколя.

На 18-й хвилині Олісе міг оформити дубль, прочитавши стінку Єгора Ярмолюка та Олександра Зубкова у штрафному майданчику "синьо-жовтих", але після його удару врятував Анатолій Трубін.

Реклама

У другому таймі підопічні Сергія Реброва значно додали і створили кілька дуже небезпечних моментів. На 65-й хвилині Артем Довбик на дальній стійці головою замкнув навіс Олександра Зінченка, але захисник французів Ібраїма Конате вибив м'яч з лінії воріт.

А вже на 66-й хвилині стійка врятувала французів від пропущеного м'яча. Після удару Георгія Судакова зі штрафного Майк Меньян відбив м'яч на Івана Калюжного, а той пробив у голову Іллі Забарного, від якої м'яч відлетів у каркас воріт.

На 82-й хвилині підопічні Дідьє Дешама подвоїли свою перевагу в рахунку – Орельєн Чуамені віддав передачу на хід Кіліану Мбаппе, а зірка мадридського "Реала" один в один розібрався із Забарним і низом відправив м'яч у дальній кут.

Огляд матчу Україна – Франція

В іншому матчі стартового туру групи D збірна Ісландії вдома розгромила команду Азербайджану з рахунком 5:0.

Реклама

У другому турі відбору на ЧС-2026 збірна України на виїзді зіграє з Азербайджаном, а Франція прийме Ісландію. Обидва матчі відбудуться у вівторок, 9 вересня.

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.