ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
485
Час на прочитання
2 хв

Збірна України програла Франції у стартовому матчі відбору на ЧС-2026

Команда Сергія Реброва не зуміла відібрати очки у фаворита групи.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Україна – Франція

Україна – Франція / © Associated Press

Збірна України зазнала поразки від Франції в стартовому матчі групового етапу кваліфікації на чемпіонат світу-2026 з футболу. Через війну з російськими окупантами номінально домашній для "синьо-жовтих" поєдинок відбувся у польському Вроцлаві на "Тарчинський Арена Вроцлав" і завершився з рахунком 0:2.

"Ле Бле" відкрили рахунок уже на 10-й хвилині зустрічі – Майкл Олісе низом точно пробив у правий кут після передачі з лівого флангу штрафного від Бредлі Барколя.

На 18-й хвилині Олісе міг оформити дубль, прочитавши стінку Єгора Ярмолюка та Олександра Зубкова у штрафному майданчику "синьо-жовтих", але після його удару врятував Анатолій Трубін.

У другому таймі підопічні Сергія Реброва значно додали і створили кілька дуже небезпечних моментів. На 65-й хвилині Артем Довбик на дальній стійці головою замкнув навіс Олександра Зінченка, але захисник французів Ібраїма Конате вибив м'яч з лінії воріт.

А вже на 66-й хвилині стійка врятувала французів від пропущеного м'яча. Після удару Георгія Судакова зі штрафного Майк Меньян відбив м'яч на Івана Калюжного, а той пробив у голову Іллі Забарного, від якої м'яч відлетів у каркас воріт.

На 82-й хвилині підопічні Дідьє Дешама подвоїли свою перевагу в рахунку – Орельєн Чуамені віддав передачу на хід Кіліану Мбаппе, а зірка мадридського "Реала" один в один розібрався із Забарним і низом відправив м'яч у дальній кут.

Огляд матчу Україна – Франція

В іншому матчі стартового туру групи D збірна Ісландії вдома розгромила команду Азербайджану з рахунком 5:0.

У другому турі відбору на ЧС-2026 збірна України на виїзді зіграє з Азербайджаном, а Франція прийме Ісландію. Обидва матчі відбудуться у вівторок, 9 вересня.

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Дата публікації
Кількість переглядів
485
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie