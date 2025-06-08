Збірна України програла Канаді в результативному товариському матчі (відео)

Збірна України з футболу / © УАФ

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Збірна України програла команді Канади в першому матчі на товариському турнірі Canadian Shield-2025. Поєдинок на стадіоні BMO Field у Торонто завершився з рахунком 4:2 на користь господарів поля.

"Кленові листки" відкрили рахунок уже на 4-й хвилині зустрічі – Джонатан Девід зіграв на добиванні після того, як Олександр Тимчик не дав його удару головою перетворитися на гол, вибивши м'яч з лінії воріт.

На 24-й хвилині канадці подвоїли свою перевагу в рахунку – Джонатан Девід оформив дубль, головою замкнувши подачу Тейджона Б'юкенена з правого флангу.

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На 31-й хвилині Канада довела справу до розгрому – Валерій Бондар поблизу воріт української збірної подарував м'яч Промісу Девіду, а той реалізував вихід один на один з Анатолієм Трубіним.

У другому таймі підопічні Джессі Марша учетверте вразили ворота "синьо-жовтих" – на 81-й хвилині відзначився Тейджон Б'юкенен.

Наприкінці матчу українці відіграли два м'ячі та уникли розгрому. На 89-й хвилині Ілля Забарний добив м'яч у порожні ворота після того, як голкіпер канадців парирував удар головою Олексія Гуцуляка.

А в компенсований час, на 90+2-й хвилині, Олександр Зінченко реалізував пенальті, призначений арбітром за гру рукою канадського футболіста у власному штрафному майданчику.

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Огляд матчу Канада – Україна

Буде додано незабаром.

Зазначимо, що збірна України зіграла з Канадою вдруге в історії. Дебютний товариський матч між командами відбувся 8 жовтня 2010 року в Києві та закінчився внічию 2:2.

Після гри з Канадою команда Сергія Реброва проведе ще один матч у межах Canadian Shield-2025. У вівторок, 10 червня, "синьо-жовті" позмагаються з Новою Зеландією. Початок зустрічі – о 23:50 за київським часом.

Нагадаємо, у вересні цього року збірна України стартуватиме у відборі на чемпіонат світу-2026. На груповому етапі кваліфікації на Мундіаль "синьо-жовті" зіграють проти Франції, Азербайджану та Ісландії.

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