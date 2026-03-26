Збірна України програла Швеції та не вийшла на ЧС-2026

Збірна України поступилася команді Швеції у півфінальному матчі плейоф європейської кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року.

Номінально домашній для підопічних Сергія Реброва поєдинок через війну з російськими окупантами відбувся на "Естадіо Сьютат де Валенсія" в іспанському місті Валенсія та завершився з рахунком 1:3 .

Уже на 6-й хвилині зустрічі шведи відкрили рахунок — Віктор Дьокереш на дальній стійці замкнув простріл з лівого флангу штрафного майданчика від Беньяміна Нюгрена.

На старті другого тайму підопічні Грема Поттера подвоїли свою перевагу в рахунку. На 51-й хвилині Дьокереш оформив дубль — форвард лодонського "Арсенала" скористався помилкою Іллі Забарного, увійшов до штрафного майданчика та влучно пробив у дальній кут.

На 73-й хвилині шведська команда зробила рахунок розгромним, забивши третій м'яч. Воротар української збірної Анатолій Трубін збив Дьокереша у власному штрафному майданчику, а сам постраждалий виконав вирок потужним ударом у правий верхній кут, оформивши хет-трик.

Лише в компенсований до другого тайму час збірна України забила гол престижу — Матвій Пономаренко ударом головою спрямував м'яч під поперечину в своєму дебютному матчі за національну команду.

Таким чином, шведи вийшли до фіналу плейоф відбору на ЧС-2026, де 31 березня поборються за путівку на Мундіаль з Польщею, яка в півфіналі здобула вольову перемогу над Албанією (2:1).

Своєю чергою, збірна України не вийшла на ЧС-2026. 31 березня команда Реброва проведе товариський поєдинок з албанцями.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.