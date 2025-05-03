Збірна України програла заключний матч на ЧС-2025 з хокею та ризикує не вийти до еліти (відео)

Японія – Україна / © facebook.com/fhu.com.ua

Реклама

Чоловіча збірна України з хокею поступилася команді Японії в матчі заключного, п'ятого туру чемпіонату світу-2025 у дивізіоні ІА (другий за силою – прим.). Поєдинок завершився з рахунком 3:2 на користь японців.

На 5-й хвилині першого періоду українці відкрили рахунок у зустрічі – відзначився Віктор Захаров. Утім, на 14-й хвилині Теруто Накадзіма закинув шайбу за японців і відновив паритет у грі.

У другій 20-хвилинці азійська збірна вийшла вперед, двічі вразивши ворота українців. Точних ударів завдали Таїга Ірікура та Фуджі Сузукі.

Реклама

На 10-й хвилині заключного періоду українська збірна скоротила відставання зусиллями Олексія Ворони, але уникнути поразки все ж не зуміла.

Повне відео матчу Японія – Україна

Поразка від японців не дозволила збірній України вже зараз забезпечити собі вихід до елітного дивізіону, де наша команда востаннє грала 2007 року.

Тепер доля підопічних Дмитра Христича залежатиме від матчів останнього туру Італія – Румунія та Велика Британія – Польща, які відбудуться також у суботу, 3 травня.

Згідно з регламентом, путівки до елітного дивізіону отримують дві найкращі команди. Збірна, яка фінішує останньою (Румунія), вилетить до дивізіону IB (третій за престижністю – прим.).

Турнірна таблиця ЧС-2025 у дивізіоні ІА

1. Велика Британія – 9 очок (4 матчі), різниця шайб – 16:9

2. Україна – 9 (5), 16:10

3. Італія – 7 (4), 11:10

4. Японія – 7 (5), 14:16

5. Польща – 6 (4), 8:10

6. Румунія – 1 (4), 5:15

Нагадаємо, збірна України вперше від 2017 року грала на чемпіонаті світу в дивізіоні ІА. Торік наша національна команда виграла планетарну першість у Дивізіоні IB, завдяки чому здобула підвищення в класі.