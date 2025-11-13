Збірна України розгромно програла Франції у відборі на ЧС-2026

Франція – Україна / © Associated Press

Збірна України розгромно програла команді Франції в передостанньому, п'ятому матчі групового етапу відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі завершився з рахунком 4:0 .

Весь перший тайм на полі домінували господарі. Французи створили кілька небезпечних моментів, але не зуміли вразити ворота Анатолія Трубіна. Найкращий шанс це зробити на 41-й хвилині мав Бредлі Барколя, але його обвідний удар у дальній кут голкіпер збірної України перевів у стійку.

На старті другого тайму команда Сергія Реброва претендувала на пенальті за фол Дайо Упамекано проти Єгора Назарини, але після перегляду відеоповтору (VAR) арбітр не призначив одинадцятиметровий, вирішивши, що порушення правил не було.

А вже в наступній атаці рефері призначив пенальті у ворота збірної України – Тарас Михавко у своєму дебютному матчі за національну команду наступив на ногу Майклу Олісе у штрафному майданчику "синьо-жовтих". Виконати вирок взявся Кіліан Мбаппе і на 55-й хвилині ударом паненкою переграв Трубіна, пробивши по центру воріт.

На 76-й хвилині "Ле Бле" подвоїли свою перевагу в рахунку – Олісе отримав передачу Н'Голо Канте з правого флангу, розвернувся в штрафному майданчику "синьо-жовтих" та пробив у дальній кут.

Оговтатися від цього збірна України не змогла. На 83-й хвилині Мбаппе оформив дубль, забивши у порожні ворота.

А на 88-й хвилині остаточний рахунок установив Уго Екітіке, який зіграв у стінку з Мбаппе та з центру штрафного майданчика розстріляв ворота Трубіна.

За весь матч французи завдали 25 ударів, з яких 10 – у площину воріт. Українці лише один раз пробили, не влучивши у площину воріт жодного разу.

Огляд матчу Франція – Україна

В іншому матчі 5-го туру групи D збірна Ісландії на виїзді обіграла Азербайджан (2:0).

Таким чином, перед заключним туром збірна України (7 очок) посідає третє місце у своїй групі відбору на ЧС-2026, поступаючись через гіршу різницю забитих і пропущених м'ячів Ісландії (7 пунктів), яка розташовується на другій позиції. Франція (13 балів) гарантувала собі перше місце та оформила вихід на Мундіаль. Замикає квартет Азербайджан (1 очко).

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

В останньому турі 16 листопада збірна України в номінально домашньому матчі прийме Ісландію, а Франція на виїзді зіграє з Азербайджаном.

Франція як переможець квартету отримала пряму путівку на ЧС-2026. Володар другого місця спробує відібратися на планетарну першість через плейоф. Збірну України влаштує лише перемога над ісландцями, щоб потрапити до плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Раніше повідомлялося, що збірна України презентувала нову ексклюзивну домашню форму.