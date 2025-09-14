ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
16
Час на прочитання
1 хв

Збірна України розгромно програла на старті чемпіонату світу-2025 з волейболу

"Синьо-жовті" не змогли виграти жодного сета проти бельгійців.

Автор публікації
Максим Приходько
Україна – Бельгія (волейбол)

Україна – Бельгія (волейбол) / © Федерація волейболу України

Чоловіча збірна України з волейболу програла команді Бельгії у стартовому матчі чемпіонату світу-2025, який відбувається на Філіппінах.

Підопічні Рауля Лосано поступилися бельгійцям з рахунком 0:3 за сетами – 16:25, 17:25, 22:25.

Крім України та Бельгії, у групі F також виступають збірні Італії та Алжиру. До плейоф з квартету вийдуть дві накращі команди.

Наступний матч на ЧС-2025 збірна Україна проведе у вівторок, 16 вересня, проти Алжиру. Гра розпочнеться о 9:00 за київським часом.

Дата публікації
Кількість переглядів
16
