Збірна України розгромно програла на старті чемпіонату світу-2025 з волейболу

Україна – Бельгія (волейбол) / © Федерація волейболу України

Чоловіча збірна України з волейболу програла команді Бельгії у стартовому матчі чемпіонату світу-2025, який відбувається на Філіппінах.

Підопічні Рауля Лосано поступилися бельгійцям з рахунком 0:3 за сетами – 16:25, 17:25, 22:25.

Крім України та Бельгії, у групі F також виступають збірні Італії та Алжиру. До плейоф з квартету вийдуть дві накращі команди.

Наступний матч на ЧС-2025 збірна Україна проведе у вівторок, 16 вересня, проти Алжиру. Гра розпочнеться о 9:00 за київським часом.