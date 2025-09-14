- Дата публікації
-
Збірна України розгромно програла на старті чемпіонату світу-2025 з волейболу
"Синьо-жовті" не змогли виграти жодного сета проти бельгійців.
Чоловіча збірна України з волейболу програла команді Бельгії у стартовому матчі чемпіонату світу-2025, який відбувається на Філіппінах.
Підопічні Рауля Лосано поступилися бельгійцям з рахунком 0:3 за сетами – 16:25, 17:25, 22:25.
Крім України та Бельгії, у групі F також виступають збірні Італії та Алжиру. До плейоф з квартету вийдуть дві накращі команди.
Наступний матч на ЧС-2025 збірна Україна проведе у вівторок, 16 вересня, проти Алжиру. Гра розпочнеться о 9:00 за київським часом.