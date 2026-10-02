Збірна України розгромно програла Північній Ірландії у Лізі націй

Україна — Північна Ірландія / © Associated Press

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Збірна України з футболу розгромно поступилася команді Північної Ірландії в матчі третього туру групового етапу Ліги націй-2026/27. Номінально домашній для "синьо-жовтих" поєдинок через війну з російськими окупантами відбувся на стадіоні імені Антона Малатинського у словацькій Трнаві та завершився з рахунком 0:3.

Північноірландці відкрили рахунок уже на 9-й хвилині зустрічі — Трай Г'юм виконав подачу з кутового з правого флангу, Том Атчесон на дальній стійці скинув головою, а Кіарон Браун у метушні у воротарському майданчику добив м'яч у сітку.

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На 22-й хвилині Північна Ірландія подвоїла свою перевагу в рахунку — Айзек Прайс на дальній стійці ударом головою замкнув подачу Кірана Моррісона з правого флангу.

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У другому таймі Північна Ірландія довела справу до розгрому — на 61-й хвилині воротар "синьо-жовтих" Дмитро Різник припустився жахливої помилки і на виході з воріт пропустив м'яч між ніг, чим скористався Браун і оформив дубль.

Це перша поразка збірної України під керівництвом Андреа Мальдери — італійський фахівець у травні 2026 року замінив на посаді Сергія Реброва.

В іншому поєдинку цього квартету Угорщина вдома перемогла Грузію (1:0). Єдиний гол на 35-й хвилині забив Мілош Керкез.

Після трьох турів збірна України (4 очки) посідає друге місце у групі 2 дивізіону B Ліги націй. Північна Ірландія (7 балів) стала одноосібним лідером квартету. Угорщина (4 пункти) перебуває на третій позиції. Грузія (1 бал) йде останньою.

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У наступному турі Україна у словацькій Трнаві проведе номінально домашній матч проти Угорщини, а Північна Ірландія прийме Грузію. Обидва поєдинки заплановані на 5 жовтня.

Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:

перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);

друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;

третє місце — збереже прописку в Лізі В;

четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.

Раніше повідомлялося, що важливий гравець збірної України залишив розташування команди перед матчами Ліги націй.

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