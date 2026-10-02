ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
652
Час на прочитання
2 хв

Збірна України розгромно програла Північній Ірландії у Лізі націй

"Синьо-жовті" зазнали першої поразки у поточному розіграші Ліги націй.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Україна — Північна Ірландія

Україна — Північна Ірландія / © Associated Press

Збірна України з футболу розгромно поступилася команді Північної Ірландії в матчі третього туру групового етапу Ліги націй-2026/27. Номінально домашній для "синьо-жовтих" поєдинок через війну з російськими окупантами відбувся на стадіоні імені Антона Малатинського у словацькій Трнаві та завершився з рахунком 0:3.

Північноірландці відкрили рахунок уже на 9-й хвилині зустрічі — Трай Г'юм виконав подачу з кутового з правого флангу, Том Атчесон на дальній стійці скинув головою, а Кіарон Браун у метушні у воротарському майданчику добив м'яч у сітку.

На 22-й хвилині Північна Ірландія подвоїла свою перевагу в рахунку — Айзек Прайс на дальній стійці ударом головою замкнув подачу Кірана Моррісона з правого флангу.

У другому таймі Північна Ірландія довела справу до розгрому — на 61-й хвилині воротар "синьо-жовтих" Дмитро Різник припустився жахливої помилки і на виході з воріт пропустив м'яч між ніг, чим скористався Браун і оформив дубль.

Це перша поразка збірної України під керівництвом Андреа Мальдери — італійський фахівець у травні 2026 року замінив на посаді Сергія Реброва.

В іншому поєдинку цього квартету Угорщина вдома перемогла Грузію (1:0). Єдиний гол на 35-й хвилині забив Мілош Керкез.

Після трьох турів збірна України (4 очки) посідає друге місце у групі 2 дивізіону B Ліги націй. Північна Ірландія (7 балів) стала одноосібним лідером квартету. Угорщина (4 пункти) перебуває на третій позиції. Грузія (1 бал) йде останньою.

У наступному турі Україна у словацькій Трнаві проведе номінально домашній матч проти Угорщини, а Північна Ірландія прийме Грузію. Обидва поєдинки заплановані на 5 жовтня.

Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:

  • перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);

  • друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;

  • третє місце — збереже прописку в Лізі В;

  • четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.

Раніше повідомлялося, що важливий гравець збірної України залишив розташування команди перед матчами Ліги націй.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie