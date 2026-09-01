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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Збірна України розгромила Грузію і з першого місця вийшла до плейоф ЧС-2026 з сокки

"Синьо-жовті" завершили груповий етап з трьома перемогами в трьох матчах, напряму пробившись до 1/8 фіналу.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Збірна України з сокки

Збірна України з сокки / фото - facebook.com/SoccerUA

Збірна України з сокки розгромила команду Грузії в матчі заключного, 3-го туру чемпіонату світу-2026, який триває у німецькому Ессені. Гра завершилася перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 3:0.

Рахунок у поєдинку наприкінці першого тайму відкрив Максим Літвінов. Одразу після перерви наша збірна зміцнила свою перевагу — відзначився Тимофій Листопад.

Наприкінці матчу Листопад оформив дубль, установивши остаточний рахунок гри.

Огляд матчу

Таким чином, збірна України завершила груповий етап з трьома перемогами в трьох матчах. На старті турніру наша команда перемогла Ліван (2:0), а в другому поєдинку розгромила Пакистан (6:0).

Тож "синьо-жовті" з 9 очками фінішували на першому місці у своїй групі та напряму вийшли до 1/8 фіналу. Суперник команди Михайла Шевченка у плейоф визначиться пізніше.

Зазначимо, що збірна України з сокки є віцечемпіоном світу 2023 року. Тоді у фіналі наша команда в серії булітів поступилася Казахстану.

Нагадаємо, що Socca — різновид футболу, де грають команди у форматі 6 на 6 гравців, два тайми по 20 хвилин. Від мініфутболу відрізняється кількістю гравців та розміром поля.

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