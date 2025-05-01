Збірна України розгромила Польщу в ключовому матчі на ЧС-2025 з хокею (відео)

Збірна України з хокею / © facebook.com/fhu.com.ua

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Чоловіча збірна України з хокею обіграла команду Польщі в матчі четвертого туру чемпіонату світу-2025 у дивізіоні ІА (другий за силою – прим.). Поєдинок завершився з рахунком 1:4 на користь "синьо-жовтих".

Перший період зустрічі минув без закинутих шайб. На шостій хвилині другого періоду поляки відкрили рахунок зусиллями Алана Лущарчика, але на 13-й хвилині Віктор Захаров допоміг українцям відновити статус-кво.

На четвертій хвилині третього періоду "синьо-жовті" вперше в матчі вийшли вперед – Захаров оформив дубль. А на 11-й хвилині Станіслав Садовиков зміцнив перевагу української збірної.

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Крапку в цьому поєдинку за п'ять хвилин до його кінця поставив Даниїл Трахт, закинувши четверту шайбу у ворота поляків.

Повне відео матчу Польща – Україна

Для збірної України це третя перемога на ЧС-2025 з хокею. Наша команда стартувала на турнірі поразкою від Великої Британії в серії булітів, а потім у серії булітів перемогла Італію та в основний час розгромила Румунію.

Наразі українці з 9 очками посідають друге місце у турнірній таблиці з шести збірних, поступаючись лише Великій Британії за додатковими показниками.

Турнірна таблиця ЧС-2025 у дивізіоні ІА

1. Велика Британія – 9 очок (4 матчі), різниця шайб – 16:9

2. Україна – 9 (4), 14:7

3. Італія – 7 (4), 11:10

4. Польща – 6 (4), 8:10

5. Японія – 1 (3), 6:11

6. Румунія – 1 (3), 2:10

У заключному матчі на ЧС-2025 українські хокеїсти зіграють з Японією. Поєдинок відбудеться у суботу, 3 травня, початок – о 12:30 за київським часом.

Путівки до елітного дивізіону завоюють дві найкращі команди. Збірна, яка фінішує останньою, вилетить до дивізіону IB (третій за престижністю – прим.).

За умови будь-якої перемоги в останньому матчі з японцями збірна України вийде до елітного дивізіону чемпіонату світу.

Нагадаємо, збірна України вперше від 2017 року грає на чемпіонаті світу в дивізіоні ІА. Торік наша національна команда виграла планетарну першість у Дивізіоні IB, завдяки чому здобула підвищення в класі.