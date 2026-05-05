Збірна України сенсаційно обіграла Францію на ЧС-2026 з хокею

Збірна України обіграла Францію в матчі 3-го туру чемпіонату світу-2026 з хокею у дивізіоні ІА, який триває у Польщі. Поєдинок завершився з рахунком 3:2 на користь "синьо-жовтих".

Українці виграли перший період з рахунком 2:0 завдяки шайбам Артема Гребеника та Ігоря Мережка.

У другій 20-хвилинці французи, які вважалися фаворитами цієї зустрічі, відігралися — відзначилися Баптіст Брюш і Луї Будон.

Однак наприкінці другого періоду Даниїл Трахт повернув українській команді перевагу, яку вона зуміла втримати до завершення поєдинку.

Таким чином, українці створили гучну сенсацію, здолавши французів, які ще минулого року грали на чемпіонаті світу в елітному дивізіоні.

Для збірної України це друга перемога на турнірі, де підопічні Дмитра Христича стартували поразкою від Польщі (2:3), після чого здолали Литву (2:1).

Завдяки перемозі над французами "синьо-жовті" з 6 очками вийшли на поточне друге місце в турнірній таблиці.

Турнірна таблиця ЧС-2026 у дивізіоні ІА / flashscore.ua

Попереду на збірну України чекають ще два матчі на ЧС-2026: проти Казахстану (7 травня, 17:00) та Японії (8 травня, 17:00).

Путівки до елітного дивізіону отримають дві найкращі команди. Збірна, яка фінішує останньою, вилетить до дивізіону IB.

Нагадаємо, збірна України вдруге поспіль грає на чемпіонаті світу в дивізіоні ІА. Торік наші хокеїсти були близькими до того, аби вперше від 2007 року повернутися до еліти, але у вирішальному матчі заключного туру програли Японії (2:3).

