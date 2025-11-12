ТСН у соціальних мережах

Проспорт
Збірна України U-19 розгромною перемогою стартувала у відборі на Євро-2026

"Синьо-жовті" впевнено розібралися з албанцями.

Збірна України U-19 з футболу / © УАФ

Збірна України U-19 з футболу / © УАФ

Збірна України U-19 з футболу розгромно перемогла команду Албанії в стартовому матчі кваліфікації на Євро-2026. Поєдинок в албанському місті Дуррес завершився з рахунком 3:0.

Мінітурнір у групі з чотирьох збірних за участю України відбувається в Албанії від 12 до 18 листопада.

"Синьо-жовті" відкрили рахунок на 34-й хвилині зустрічі – відзначився Богдан Редушко.

У другому таймі наша збірна ще двічі вразила ворота суперника – забивали Богдан Попов та Олександо Каменський на 74-й і 88-й хвилинах відповідно.

Повне відео матчу Україна U-19 – Албанія U-19

В іншому матчі першого туру цієї групи збірна Словаччини розбила Чорногорію з рахунком 3:0.

Наступний матч "синьо-жовті" проведуть 15 листопада проти Чорногорії. Того ж дня Словаччина зіграє з Албанією.

У заключному турі, матчі якого відбудуться 18 листопада, Україна позмагається зі Словаччиною, а Чорногорія зійдеться з Албанією.

У кваліфікації беруть участь 52 команди, які розділені на 13 груп по чотири учасники. Господар фінальної частини, збірна Уельсу, отримав перепустку на цей турнір автоматично, а збірна Іспанії вступить у боротьбу в еліт-раунді кваліфікації.

За підсумками кваліфікаційного раунду відбору по дві найкращі команди з кожної групи, а також найкраща збірна серед тих, що посядуть треті місця, приєднаються до Іспанії в еліт-раунді. Він відбудеться навесні 2026 року й у семи групах визначить сім збірних, що складуть компанію Уельсу у фінальній частині Євро-2026 (U-19).

